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সিকিমে বর্ষার তাণ্ডব: রিম্বিতে ভয়াবহ ধসে গৃহহীন 50টিরও বেশি পরিবার ; পুনর্বাসনের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

Sikkim landslide: ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে ৷ ধসে রাস্তা বন্ধ, বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ আশার কথা, প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি ৷

Sikkim landslide
ধ্বংসাবশেষ ও কাদা সহ নেমে এসেছে ভয়াবহ ধস ৷ (ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 11:30 AM IST

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গ্যাংটক, 25 সেপ্টেম্বর: দিন-রাত অঝোর বৃষ্টি ৷ বিরাম নেই এক মুহূর্ত ৷ তার জেরেই ফের ভয়াল ধসের শিকার সিকিম ৷ শুক্রবার ভোররাতে পশ্চিম সিকিমের গ্যালশিং জেলার ইউকসাম-তাশিডিং সমষ্টির অন্তর্গত রিম্বি গ্রামে নামে এক প্রলয়ঙ্করী ধস। গত 24 ঘণ্টায় টানা বৃষ্টির জেরেই ফের ভয়াবহ ধস নেমেছে ৷ পাহাড়ের উপরের ঢাল থেকে বিপুল পরিমাণ কাদা, পাথর এবং ধ্বংসাবশেষ ধেয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বসতি এলাকা।

প্রাথমিক খবরে জানা গেছে, এই ঘটনায় অন্তত 50টি পরিবার সম্পূর্ণ গৃহহীন হয়ে পড়েছে এবং সরকারি আবাসনসহ বহু ঘরবাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে সৌভাগ্যবশত, এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি ।

Sikkim landslide
কাদার স্রোত ডুবিয়ে দিয়েছে ঘরবাড়ি (ছবি: ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধসের ধ্বংসাবশেষ ও কাদা নীচে নেমে আসায় গোটা গ্রামে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে স্থানীয় সাংবাদিক সুরজ সুব্বাও রয়েছেন । তাঁর সদ্যনির্মিত বাড়িটি ধসের কবলে চলে গিয়েছে । ছোটবেলা থেকে গড়ে তোলা বাড়িঘর, স্মৃতি এবং সারা জীবনের সঞ্চয় চোখের সামনে মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে।

Sikkim landslide
ধসের কবলে রিম্বি (ছবি: ইটিভি ভারত)

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে । ঘটনার পরপরই দুর্গত মানুষদের নিরাপত্তা, খাদ্য, জরুরি ত্রাণ ও পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসনের দাবি উঠেছে । একইসঙ্গে এলাকাটি কতটা বিপজ্জনক, তা খতিয়ে দেখে তবেই সাধারণ মানুষকে পুনরায় সেখানে ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা ।

Sikkim landslide
বাড়ি তৈরির নির্মীয়মাণ কাঠামো ডুবে গিয়েছে কাদা স্রোতে (ছবি: ইটিভি ভারত)

ঘটনার গভীরতা অনুধাবন করে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং । এক বার্তায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “রিম্বি গ্রামের এই কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার আক্রান্ত প্রতিটি পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তর ও প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার।”

টানা বৃষ্টিতে নামল ধস (ইটিভি ভারত)
ফের ধস সিকিমের রিম্বি গ্রামে ৷ (ইটিভি ভারত)

এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষকে সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার এবং এই প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় একে অপরের পাশে থাকার আহ্বান জানান সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী । বর্তমানে ধস কবলিত এলাকায় প্রশাসনিক উদ্ধারকাজ ও ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ জারি রয়েছে । ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করতে জেলা প্রশাসনের একটি বিশেষ টিম সরেজমিনে কাজ করছে । তবে টানা বৃষ্টি চলতে থাকায় নতুন করে আবার ধস নামার আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে রিম্বির অধিবাসীদের ।

নেমে আসছে ধস ৷ (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

SIKKIM LANDSLIDE
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