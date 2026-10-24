অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্ট 2026: পর্যটনকে চাঙ্গা করতে অভিনব উদ্যোগ সিকিমের
Sikkim Adventure Tourism Fest 2026: 1 নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সিকিম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্ট 2026 ৷ থাকছে নানান অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ৷
Published : October 24, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 7:57 PM IST
গ্যাংটক, 24 অক্টোবর: সিকিমকে অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের অন্যতম শীর্ষ কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে আয়োজিত হচ্ছে 'সিকিম অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ফেস্ট 2026' ৷ আগামী 1 থেকে 7 নভেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলার লিঙ্কিমটারে অনুষ্ঠিত হবে এই সপ্তাহব্যাপী বর্ণাঢ্য উৎসব ৷ সিকিম পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে আয়োজিত এই উৎসব ঘিরে চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে ৷
উৎসবের মরশুমে সার্বিক পরিকল্পনা তুলে ধরে পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর (অ্যাডভেঞ্চার) তেনজিং গেলেনি বলেন, "সিকিমের ইতিহাসে এ ধরনের রোমাঞ্চকর উৎসব এই প্রথম ৷ রাজ্যের ছয়টি জেলা জুড়ে স্থল, জল ও আকাশপথের 20টির বেশি রোমাঞ্চকর খেলাধুলোর আয়োজন করা হচ্ছে ৷ আমাদের মূল লক্ষ্য হল দীর্ঘমেয়াদি পর্যটনের প্রচার করা, স্থানীয় যুবকদের যুক্ত করে কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করা ৷"
উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু ও প্রধান আকর্ষণ সম্পর্কে ইন্ডিয়ান হিমালয়ান সেন্টার ফর অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড ইকো-ট্যুরিজমের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর কাজি শেরপা বলেন, "মূল উৎসবের প্রাণকেন্দ্র হবে লিঙ্কিম তার ৷ উৎসবে জিপলাইনিং, রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং, হট-এয়ার বেলুন ও অবস্ট্যাকল চ্যালেঞ্জের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস থাকবে ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন জেলায় ট্রেকিং ও প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা অ্যাক্টিভিটির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ৷
উৎসবের নিরাপত্তা ও বিশেষ আকর্ষণ নিয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর মনোজ ছেত্রী বলেন, "উৎসবের অন্যতম বড় আকর্ষণ হতে যাচ্ছে প্যারাগ্লাইডিং ৷ এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী সমস্ত টিম মেম্বারদের 'সিকিম ইন্সপায়ার্স'-এর অধীনে সুপ্রশিক্ষিত ও রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে ৷ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্যারাগ্লাইডিংয়ে অংশগ্রহণকারী পর্যটকদের বিমার আওতায় আনা হবে ৷"
সাইক্লিং ও ট্রেকিংয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আরেক ডেপুটি ডিরেক্টর ব্রিন্দ মোহন সুব্বা বলেন, "পর্যটকদের জন্য থাকবে 'হার্ট অফ সিকিম ট্রেক' এবং 'জোংরি-সিঙ্গালিলা রাউন্ড ট্রেক'-এর মতো চমৎকার সব ট্রেইল ৷ উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ 'ট্যুর দ্য সিকিম'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে ছয় দিন পাঁচ রাতের এক পাহাড়ি বাইকিং এক্সপিডিশন থাকছে ৷ ঐতিহাসিক সিল্ক রুট ধরে প্রায় 253 কিলোমিটারের এই ট্রেইলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 4,279 মিটার উচ্চতায় পৌঁছাবে ৷ সাধারণ পর্যটকদের সুবিধার্থে খুব সামান্য ভাড়ায় বাইসাইকেলের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে ৷" এছাড়াও তিনি পূর্ব ও পশ্চিম সিকিমের পাখিরালয় ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘিরে 'বার্ড-ওয়াচিং' বা পাখি দেখার বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন, যা প্রকৃতিপ্রেমীদের নজর কাড়বে ৷
উৎসবে অংশগ্রহণ ও রেজিস্ট্রেশনের সহজ প্রক্রিয়া বুঝিয়ে সহকারী নির্দেশক (আইটি) সৃজনা প্রধান বলেন, "পর্যটকরা ঘরে বসেই সরকারি ওয়েবসাইট (https://adventurefest.sikkimtourism.co.in)-এর মাধ্যমে বুকিং করতে পারবেন ৷ পাশাপাশি, অফলাইনে তথ্য দেওয়া ও টিকিট বিক্রির জন্য গ্যাংটকের ব্যস্ততম এমজি মার্গে বিশেষ টিকিট কাউন্টার খোলা হচ্ছে ৷
এছাড়া 'গ্যাংটক অ্যাডভেঞ্চার রিলিজ'-এর রোডম্যাপ প্রকাশ করে আন্ডার সেক্রেটারি নামগিয়াল লেপচা বলেন, "এই ইভেন্টে মাথাপিছু ফি নির্ধারণ করা হয়েছে 7 হাজার 500 টাকা ৷ পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি ইভেন্ট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে এবং কঠোর সুরক্ষাবিধি মেনে পরিচালিত হবে ৷" সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অ্যাডভেঞ্চার এবং রোমাঞ্চের এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের এই উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাজ্য পর্যটন দফতর ৷