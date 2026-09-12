ব্রিকসে ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য, সর্বসম্মতিতে গৃহীত 'দিল্লি ঘোষণাপত্র'
ব্রিকস সম্মেলনে প্রথম দিনের শেষে উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সাফল্য পেল ভারত ।
By PTI
Published : September 12, 2026 at 5:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 সেপ্টেম্বর: ব্রিকস সম্মেলনের প্রথম দিনেই উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সাফল্য় পেল ভারত । ইরান এবং আরব আমিরশাহির প্রবল বিরোধিতার পরও মধ্য়প্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে যৌথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হল । দু'দিনের সম্মেলনের প্রথম দিনের আলোচনা শেষে এ কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এ বছর ভারতে বসেছে এই সম্মেলন ।
তিনি বলেন, "আজকের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে দিয়েছে এখন কার্যকর নয় এমন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আর এখনকার পৃথিবীর সমস্যার সমাধান করা যাবে না । এখন সময় নতুন ভাবনার, নতুন প্রতিধিনিত্বের এবং নতুন ধরনের ব্যবস্থা তৈরির । "
প্রসঙ্গত, ইরান এই যুদ্ধের অংশ। তারা প্রথম থেকেই চেয়েছিল ব্রিকসের তরফে আমেরিকা বিরোধী অবস্থান নেওয়া হোক । অন্যদিকে, আরব আমিরশাহি আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু । কিন্তু দু'পক্ষকে বুঝিয়ে ভারত যেভাবে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেছে তা অবশ্যই কূটনীতির প্রশ্নে একটি বিরাট সাফল্য । কূটনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ মনে করছে, ভারতের পক্ষে এই কাজটা মোটেই সহজ ছিল না ।
এমনিতেই ব্রিকস এমন একটি গোষ্ঠী যা কাজ করে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে । মানে একটি দেশ যদি আপত্তি করে তাহলেও কোনও ঘোষণাপত্র গৃহীত হতে পারবে না । সেদিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে থাকা দুটি দেশকে এক জায়গায় নিয়ে আসা অবশ্যই ভারতের দিক থেকে এক বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য ।
এর আগে এদিন সকালে দু'দিনের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সূচনা-বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় নির্ণায়ক ভূমিকা নিক গ্লোবাল সাউথ ৷ হয়ে উঠুক 'নীতি নির্ধারক' ৷"
এমনিতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি এখন ইরান-আমেরিকা সংঘাত বিশ্বের অর্থনীতিতে প্রবল প্রভাব ফেলেছে ৷ এই আবহে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে ভারত ৷ এই সম্মেলনে বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে রক্ষা করার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই শীর্ষ সম্মেলন 'ঐতিহাসিক মাইলফলক' বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, গত 20 বছরে বিশ্বে নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছে ব্রিকস গোষ্ঠী ৷ তিনি আরও উল্লেখ করেন, ব্রিকস গোষ্ঠী কারও বিরুদ্ধে নয় ৷ রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই মন্তব্য আমেরিকা ও পশ্চিমি দেশগুলিকে উদ্দেশ্যে বার্তা ৷