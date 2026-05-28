পদত্যাগ করলেন সিদ্দারামাইয়া, নয়া মুখ্যমন্ত্রী অপেক্ষায় কর্ণাটক

পদত্যাগ করলেন সিদ্দারামাইয়া, নয়া মুখ্যমন্ত্রী অপেক্ষায় কর্ণাটক
রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তাঁর সচিবের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন সিদ্দারামাইয়া ৷
কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন সিদ্দারামাইয়া
Published : May 28, 2026 at 3:32 PM IST
বেঙ্গালুরু, 28 মে: দীর্ঘ টানাপোড়েন শেষে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন সিদ্দারামাইয়া ৷ বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল থওয়ারচাঁদ গেহলটের অনুপস্থিতিতে তাঁর সচিবের কাছে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে পদত্যাগপত্র জমা দিলেন ৷ গতকাল রাতে জরুরি কাজে ইন্দোরে গিয়েছেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল ৷ এদিন সন্ধ্যায় তাঁর দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে ৷ সেখানে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে ৷ সিদ্দারামাইয়া বলেন, "আমি ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি ৷" বিশেষ সচিব প্রভু শঙ্কর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন ৷
