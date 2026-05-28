মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রাতরাশের বৈঠকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা সিদ্দারামাইয়ার

মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রাতরাশের বৈঠকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা সিদ্দারামাইয়ার
Published : May 28, 2026 at 12:11 PM IST
বেঙ্গালুরু, 28 মে: কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে অবশেষে ইস্তফার কথা ঘোষণা সিদ্দারামাইয়ার ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর বাসভবনে আয়োজিত প্রাতঃরাশে মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের কাছে পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বলে খবর ।
বর্তমানে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন বলেও সরকারি সূত্রে খবর ৷ এদিন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে সিদ্দারামাইয়ার বাসভবনে প্রাতরাশে হাজির ছিলেন উপ মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারও ।
দেখা গিয়েছে, প্রাতরাশে সিদ্দারামাইয়া আবেগাপ্লুত শিবকুমারকে জড়িয়ে ধরেছেন । অন্য একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার শিবকুমার সিদ্দারামাইয়ার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন ৷ পাল্টা আশীর্বাদ করতেও দেখা গেল সিদ্দারামাইয়াকে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সূত্রে খবর, এর আগে কংগ্রেস দলের হাইকমান্ড এবং শীর্ষ নেতৃত্ব সিদ্দারামাইয়াকে রাজ্যে নেতৃত্ব পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় ৷ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে । তার আগেই অবশ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে প্রাতঃরাশের বৈঠকে নিজের পদত্যাগের ইচ্ছার কথা জানান সিদ্দারামাইয়া ৷
যদিও, লোক ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, সিদ্দারামাইয়া এখনও রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চাননি ৷ উল্লেখ্য, রাজ্যপাল ব্যক্তিগত কারণে তাঁর নিজের শহর ইন্দোরে রয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে । নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশায় দক্ষিণের এই রাজ্যে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে ৷ ঠিক সেই সময় বুধবার কর্ণাটকের দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি (AICC)-র সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা বিষয়টি স্পষ্ট করে জানান, কংগ্রেস রাজ্যে তাদের বিধায়ক দলের কোনও বৈঠক ডাকেনি ৷ এ বিষয়ে এখনও অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেও জানান তিনি । পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমকে এই বিষয়ে কোনও ধরনের জল্পনা-কল্পনা না রটানোরও অনুরোধ করেছেন সুরজেওয়ালা ।