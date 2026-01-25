18 দিনের মহাকাশ যাত্রা, দেশের সর্বোচ্চ শান্তিকালীন বীরত্বের পুরস্কার পেলেন শুভাংশু
বিশ্বমঞ্চে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন শুভাংশু শুক্লা ৷ অশোক চক্র সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু ৷
By PTI
Published : January 25, 2026 at 9:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: প্রথম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রেখেছিলেন শুভাংশু শুক্লা ৷ ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুধু যে মহাকাশে পা রেখেছিলেন এমনটা নয়, 18 দিন কাটিয়ে দেশের মাটিতে ফিরে আসেন শুভাংশু ৷ মহাকাশ স্টেশন ছাড়ার সময়ে ভারতের প্রথম মহাকাশচারী রাকেশ শর্মার উক্তির রেশ ধরে শুভাংশুর মুখেও শোনা গিয়েছিল 'ভারত আজও সারে জাঁহা সে আচ্ছা।' প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সদস্যকে দেশের সর্বোচ্চ শান্তিকালীন বীরত্বের পুরস্কার অশোক চক্র দেওয়া হচ্ছে 'মহাকাশ নায়ক'কে ৷
মহাকাশে প্রতিকূল ও কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে তিনি বিশ্বমঞ্চে ভারতের (India) নাম উজ্জ্বল করেছেন। সেই কারণে শুভাংশু শুক্লার নাম অশোক চক্রের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। সোমবার অর্থাৎ দেশের 77তম প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের সর্বোচ্চ শান্তিকালীন বীরত্ব পুরস্কার অশোক চক্রে ভূষিত করা হবে শুভাংশু শুক্লাকে ৷
গত বছর 25 জুন ফ্লোরিডা থেকে স্পেসএক্সের উৎক্ষেপণের পর ইতিহাস তৈরি করেন ভারতীয় আকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। রাকেশ শর্মার মহাকাশ যাত্রার 41 বছর পর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে পাড়ি দেন সেখানে ৷ 26 জুন অ্যাক্সিয়ম-4 মিশনের অংশ হিসাবে পেগি হুইটসন, স্লাভোস উজনানস্কি-উইসনিয়েস্কি এবং টিবর কাপুর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) পৌঁছন শুভাংশু। তারপর কেটে যায় 18 দিন ৷ মহাকাশ থেকে চলে একাধিক বিষয়ে গবেষণা ।
Watch Dragon and Ax-4 return to Earth https://t.co/n97iYzRQv5— SpaceX (@SpaceX) July 15, 2025
এই অভিযানে তিনি 60টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এর মধ্যে জৈববিজ্ঞান, নিউরোসায়েন্স, মহাকাশ প্রযুক্তি এবং উন্নত উপাদান বিজ্ঞান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর এই কাজ আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর এই অসামান্য সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের প্রশংসা বিশ্বজুড়ে হয়েছে। এই সব কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লাকে অশোক চক্রে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা দেশের মহাকাশ ইতিহাসে এক গর্বের অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
উল্লেখ্য, গত 15 জুলাই দুপুর 3টে 02 মিনিট নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগো উপকূলে স্প্ল্যাশডাউন হয় শুভাংশুদের ড্রাগন স্পেসক্র্যাফটের। ফিরতে সময় লাগে 22 ঘণ্টা ৷ মঙ্গলবার ড্রাগন ক্যাপসুল স্প্ল্যাশডাউনের পর শুভাংশুকে হেঁটে, হাসি মুখে হাত নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় ৷ পৃথিবীর মাটিতে পা-দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই দিল্লিতে আসেন শুভাংশু। জাতীয় পতাকা, ফুল, মালায় তাঁকে স্বাগত জানান দেশবাসী। উপস্থিত ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজনও।
দিল্লিতে নামার আগে বিমানে বসে একটি আবেগঘন X পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, "মহাকাশ ভ্রমণ অসাধারণ ছিল ৷ অনেকদিন পর প্রিয়জনদের দেখাও একই রকম অসাধারণ ৷ এটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল। মানব মহাকাশ অভিযান ম্যাজিকের মতো, তবে তা মানুষের তৈরি ম্যাজিক। জীবন এমনই, সবকিছু একসঙ্গে উপহার দেয়।"
যুদ্ধবিমান চালক হিসেবে শুক্লার বিভিন্ন ধরনের বিমান, যেমন এসইউ-30 এমকেআই, মিগ-21, মিগ-29, জাগুয়ার, হক, ডর্নিয়ার এবং এএন-32-সহ মোট 2 হাজার ঘণ্টার উড়ানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এবছর প্রজাতন্ত্র দিবস প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 70 জন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে বীরত্ব পুরস্কার প্রদানের অনুমোদন দিয়েছেন ৷ এর মধ্যে ছয়জনকে মরণোত্তর এই সম্মাননা দেওয়া হবে।
এর মধ্যে রয়েছে একটি অশোক চক্র, 3টি কীর্তি চক্র, 13টি শৌর্য চক্র (যার মধ্যে একটি মরণোত্তর) ৷ কীর্তি চক্র পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন মেজর অর্শদীপ সিং, নায়েব সুবেদার দোলেশ্বর সুব্বা এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালাকৃষ্ণান নায়ার।