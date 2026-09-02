অপারেশন সিঁদুর-এ দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তা হলেন রাম মন্দিরের সিইও

অপারেশন সিঁদুর-এ দায়িত্বে থাকা প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তা হলেন রাম মন্দিরের সিইও
বুধবার অযোধ্যায় বৈঠক করেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট ৷ সেখানেই রাম মন্দিরের প্রথম সিইও নিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয় ৷
Published : September 2, 2026 at 7:36 PM IST
অযোধ্যা (উত্তরপ্রদেশ), 2 সেপ্টেম্বর: অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্রকে রাম মন্দিরের সিইও হিসেবে নিয়োগ করল শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট ৷ অবসরপ্রাপ্ত এই বায়ুসেনা কর্তা রামমন্দিরের প্রথম সিইও ৷ বুধবার উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় আয়োজিত এক বৈঠকে ট্রাস্টের তরফে ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সময় ওয়েস্টার্ন এয়ার কমান্ডের নেতৃত্ব দেওয়া জিতেন্দ্র মিশ্রকে সিইও হিসেবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷
উল্লেখ্য, অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ ওঠার পর রামমন্দিরের জন্য একজন সিইও নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ সেই পদে বসার জন্য জমা পড়েছিল 5 হাজার 585টি আবেদন ৷ সিইও বেছে নেওয়ার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য যেমন নেওয়া হয়, তেমনই সরাসরি মূল্যায়নও করা হয় ৷ এর জন্য 600 নম্বরের একটি মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা হয় ৷ ওই প্রক্রিয়ায় 3 হাজার 577 জন অংশ নেন ৷ ওই মূল্যায়নে যাঁরা 470 বা তার বেশি নম্বর পেয়েছেন, তাঁদের বাছাই করা হয় ৷ এই বাছাই প্রক্রিয়ায় 108 জনকে বেছে নেওয়া হয় ৷
ওই 108 জনের সঙ্গে ভার্চুয়ালি আলোচনা করা হয় ৷ সেখান থেকে 16 জনকে বেছে নেওয়া হয় ৷ ওই 16 জনের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা হয় ৷ ওই সাক্ষাৎকার হয় গত 11 ও 12 অগস্ট ৷ তার মধ্য থেকেই তিন জনকে বেছে নেওয়া হয় ৷ বুধবারের বৈঠকে তিন জনের নাম নিয়ে আলোচনা হয় ৷ সেই তিন জন হলেন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল জিতেন্দ্র মিশ্র, মেজর জেনারেল সঞ্জয় প্রতাপ সিং বিস্ত ও শ্রুতি হারদওয়ারি । শেষে অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা কর্তা জিতেন্দ্র মিশ্রকে রামমন্দিরের প্রথম সিইও হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ৷ তিনি উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার বাসিন্দা ৷ তিনি বায়ুসেনায় থাকাকালীন ‘যুদ্ধ সেবা মেডেল’-সহ বেশ কয়েকটি সামরিক সম্মান পেয়েছেন ৷
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রামমন্দিরের অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে ৷ এই নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ৷ এখনও পর্যন্ত আট জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ অনুদান আত্মসাৎ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতেই পদত্যাগ করেন শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই ৷ এর পরই রাম মন্দিরের জন্য একজন সিইও বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷
এরজন্য একটি প্যানেল তৈরি করা হয় ৷ সেখানে নেতৃত্বে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রমোদ কোহলি ৷ এছাড়া ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিষ্ণুকান্ত চতুর্বেদী ও প্রাক্তন বিজ্ঞানী সুরেশ হাওয়ারে ৷ তাঁরাই প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার আবেদনের মধ্য থেকে তিন জনকে বেছে নেন ৷ মঙ্গলবার প্যানেলের তরফে তিন জনের নাম ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেব গিরির কাছে দেওয়া হয় ৷ তাঁদের মধ্য থেকে সিইও বেছে নিতে বুধবার বৈঠক হয় ৷
ট্রাস্টের সভাপতি মহন্ত নৃত্য গোপাল দাসের বাড়িতে এই বৈঠক হয় ৷ সেখানে স্বামী কমলনয়ন দাস, অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ সম্পাদক ড. কৃষ্ণ মোহন, ট্রাস্টি মহন্ত দীনেন্দ্র দাস এবং কোষাধ্যক্ষ স্বামী গোবিন্দ দেব গিরি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । সেখানে সিইও বাছাইয়ের পাশাপাশি অযোধ্যার মদন মোহন পান্ডে, দিল্লির মহেশ ভাগচান্দকা এবং শিখোহাবাদের ড. নির্মলা যাদবকে নতুন ট্রাস্টি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে ।
মদন মোহন পাণ্ডে একজন আইনজীবী ৷ তিনি রাম জন্মভূমি মামলায় ‘রাম লালা বিরাজমান’-এর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ৷ আর ড. নির্মলা যাদব একজন অবসরপ্রাপ্ত কলেজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষাবিদ । অন্তর্বর্তীকালীন সম্পাদক কৃষ্ণ মোহন জানান, বৈঠকটি দু’টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ট্রাস্টিরা দ্বিতীয় অধিবেশনে অনলাইনে যোগ দেন । পরে মহেশ ভাগচান্দকাকে রামমন্দিরের নয়া কোষাধ্যক্ষ করা হয় ৷ গোবিন্দ দেব গিরিকে নতুন সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে ৷
গোবিন্দ দেব গিরি জানান, ট্রাস্টের জন্য ‘সংকটপূর্ণ সময়ে’ এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষ্ণ মোহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । অযোধ্যাকে বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানীতে পরিণত করতে হবে । এর জন্য কোনও প্রচেষ্টাই বাকি রাখা হবে না । তিনি আরও জানান, প্রয়োজনে ট্রাস্ট একজন যুগ্ম সিইও বা ডেপুটি সিইও নিয়োগ করতে পারে এবং সিইও-র কর্তব্য ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে একটি এসওপি প্রস্তুত করা হবে ।