খান স্যারের কোচিংয়ের বাইরে গুলি, আহত নিরাপত্তারক্ষী

খান স্যারের কোচিংয়ের বাইরে গুলি, আহত নিরাপত্তারক্ষী
পটনায় খান স্যারের কোচিং সেন্টারের বাইরে গোলাগুলির ঘটনা । খান স্যারের দাবি, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও সেন্টারের কাজ হতে পারে এটা ৷
Published : June 3, 2026 at 11:19 AM IST
পটনা, 3 জুন: খান স্যারের কোচিংয়ের বাইরে গুলি ৷ মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়াল পটনার মুসাল্লাপুর হাটের কাছে ৷ এখানেই রয়েছে জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ ফয়সাল খানের কোচিং ইনস্টিটিউট ৷ তার বাইরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে এদিন ।
যদিও পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে গুলি চালানোর এই ঘটনার কথা নিশ্চিত করেনি ৷ তবুও খান স্যার দাবি করেছেন যে, তিনি 8 থেকে 10 রাউন্ড গুলির শব্দ শুনেছেন ৷ পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেছেন যে, কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী কোচিং সেন্টার এই হামলার পিছনে জড়িত থাকতে পারে ।
এই হামলায় কোচিং সেন্টারের নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন ৷ তবে গুলির আঘাতে নয়, বরং দুষ্কৃতকারীরা তাকে বেধড়ক মারধর করায় তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন বলে অভিযোগ করা হয়েছে । মাথায় আঘাত পাওয়ার পর চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
খান স্যার দাবি করেছেন যে, তাঁর কোচিং ইনস্টিটিউটের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী সম্প্রতি বিহার পুলিশ নিয়োগ পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছেন ৷ আর এই বিষয়টিই প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু কোচিং ইনস্টিটিউটকে ক্ষুব্ধ করেছে । তিনি অভিযোগ করেন যে, তিনি ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিলেন, যার পরিণতি হিসেবেই এই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে ।
মঙ্গলবার রাতে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় পাটনা-ভিত্তিক এই শিক্ষাবিদ বলেন, "আমাদের ঠিক পাশেই একটি কোচিং সেন্টার রয়েছে । গভীর রাতে কয়েকজন লোক কোচিং সেন্টারের প্রাঙ্গণে এসে দু'দিনের মধ্যে সেটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয় । আমাদের নিরাপত্তারক্ষী এর প্রতিবাদ জানালে তাঁকে মারধর করা হয় এবং তিনি গুরুতর আহত হন ।"
প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে খান বলেন, "ওরা মনে করে ওরা আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে । হামলাকারীরা আমাদের অফিসটি সম্পূর্ণভাবে ভাঙচুর করেছে এবং গুলি চালিয়েছে । আমি 10 রাউন্ড গুলি চলতে দেখেছি । সিসিটিভি ফুটেজ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । আমাদের নিরাপত্তারক্ষীও হামলাকারীদের শনাক্ত করেছেন ।"
তিনি দাবি করেন যে, অল্প ফি-তে শিক্ষা প্রদান করার কারণেই তাঁর কোচিং সেন্টারটিকে টার্গেটে পরিণত করা হয়েছে । তাঁর কথায়, "মূল সমস্যাটি সম্ভবত এই যে আমরা কেন এত কম ফিতে পড়াচ্ছি ? কেন আমরা এত বিপুল সাফল্য পাচ্ছি ? আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যেন তারা নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন এবং মনে রাখেন যে, দরিদ্রদেরও শিক্ষার অধিকার রয়েছে । যখন হাজার হাজার শিক্ষার্থী সাফল্য পায়, তখন কিছু অসামাজিক চক্র নিজেদের অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে বলে মনে করে । ওরা ভাবে আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে ।"
পুলিশের বক্তব্য :
পটনার এসএসপি (SSP) কার্তিকেয় কে. শর্মা বলেন, "পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে এবং আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । এই ঘটনায় জড়িত কাউকে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে । ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে কিছু ছাত্র কোচিং সেন্টারে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে । এই ঘটনায় একজন রক্ষী আহত হয়েছেন এবং তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করা হবে ।"
পটনা পুলিশের পক্ষ থেকে জারি করা একটি আনুষ্ঠানিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কেবল এতটুকুই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু অসামাজিক চক্র পাথর নিক্ষেপ করেছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং সম্পত্তির ভাঙচুর চালিয়েছে ।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, "বর্তমানে পুলিশ পুরো ঘটনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করছে এবং ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ।"
প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চাইলেন খান স্যার :
তিনি বলেন, "ওরা মনে করে যে ওরা আমাদের দমন করতে পারবে । হামলাকারীরা অফিস পুরোপুরি ভাঙচুর করে এবং গুলি চালায় । আমি 10 রাউন্ড গুলি চলতে দেখেছি । সিসিটিভি ফুটেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে । আমাদের নিরাপত্তাকর্মীও হামলাকারীদের শনাক্ত করেছে ৷ তারা কোচিং সেন্টারের কাছের লোক । আমাদের নিরাপত্তা প্রয়োজন ।"
স্থানীয়দের বক্তব্য :
স্থানীয়রা জানান যে, মুসাল্লাপুরে পটনা ওয়ালে খান স্যারের কোচিং সেন্টারের বাইরে গুলি চলার জন্য এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে লোকজন জানিয়েছেন । এই হামলায় একজন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন এবং চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে । ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।