যন্তর মন্তরের অদূরে কননট প্লেসের সব দোকান সন্ধ্যায় বন্ধ, ফের হামলার আশঙ্কা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

যন্তর মন্তরের অদূরে কননট প্লেসের সব দোকান সন্ধ্যায় বন্ধ, ফের হামলার আশঙ্কা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর
যন্তর মন্তরে সিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দিল্লির আবহাওয়া ৷ এই পরিস্থিতিতে কননট প্লেসের সব দোকান, রেস্তোরাঁ, অফিস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ৷
Published : July 23, 2026 at 7:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুলাই: নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যন্তর মন্তরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ একই দাবিতে অনড় কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ প্রায় অচল সংসদের চলতি বাদল অধিবেশন ৷ এই আবহে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর দিল্লি পুলিশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএসএ)-এর সময়সীমা 18 অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন ৷ এই মর্মে নোটিশও জারি করেছে দিল্লি পুলিশ ৷
আর সব মিলিয়ে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে যন্তর মন্তরের অদূরে অবস্থিত দিল্লির কননট প্লেসে দোকানঘর, অফিস, রেস্তোরাঁ সব সন্ধ্যা সাড়ে 6টার মধ্যে বন্ধ করে দেওয়ার নোটিশ জারি করল নয়াদিল্লির ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন (এনডিটিএ) ৷ বৃহস্পতিবার একটি সার্কুলার জারি করে এনডিটিএ জানিয়েছে, "নয়াদিল্লি পুরনিগমের চেয়ারপার্সন এবং ভাইস-চেয়ারপার্সনের সঙ্গে ফোনে কথোপকথনে তাঁরা এই পরামর্শ দিয়েছেন ৷ তাঁরা কননট প্লেসের সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি সন্ধ্যা সাড়ে 6টার মধ্যে বন্ধ করে দিতে বলেছেন ৷"
কননট প্লেসের কাছে যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র বিক্ষোভের ফলে যে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে ব্যবসায়িক সংগঠনটি ৷ এলাকার সব দোকানের মালিক থেকে অফিস এবং রেস্তোরাঁর মালিকদের এই পরামর্শ মেনে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে ৷ এই সার্কুলার নিজের সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷
এই অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, "আজ সন্ধ্যা সাড়ে 6টার মধ্যে সব দোকান বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এলাকায় নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে ৷ সঙ্গে সার দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার কি আজ ফের যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের উপর আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ?"
এদিকে যন্তর মন্তরে সিজেপি'র বিক্ষোভের কারণে এনএসএ-র মেয়াদ বাড়ানো হয়নি বলে সাফাই দিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷ নাগরিকদের কাছে পুলিশ এই ধরনের ভ্রান্ত তথ্য না-ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে ৷
গত 15 জুলাই দিল্লি সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর একটি নির্দেশিকা জারি করে এনএসএ-র আওতায় দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে কাউকে আটক করার বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছে ৷ 18 অক্টোবর পর্যন্ত এই ক্ষমতা বজায় থাকবে ৷ কঠোর ন্যাশনাল সিকিউরিটি আইনের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শুধু সন্দেহের বশে যে কোনও কাউকে আটক করতে পারে ৷ তিন মাস থেকে 12 মাস পর্যন্ত সেই ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুলিশের ৷ স্থানীয় প্রশাসন এই ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারে এবং কোনও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বোর্ড তা অনুমোদন করবে ৷