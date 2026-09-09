মাত্র 7 টাকার জন্য গেল 7 লক্ষ ! বেশি দামে জলের বোতল বেচায় দোকানদারকে জরিমানা

মাত্র 7 টাকার জন্য গেল 7 লক্ষ ! বেশি দামে জলের বোতল বেচায় দোকানদারকে জরিমানা
উপভোক্তা সুরক্ষা কমিশনের তরফে 45 দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে ৷ অন্যথায় দোকানদারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
Published : September 9, 2026 at 2:01 PM IST
আন্নাভারম(অন্ধ্রপ্রদেশ), 9 সেপ্টেম্বর: একেই বলে 'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট' ৷ তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ পেলেন এক দোকানদার ৷ জলের বোতলে মাত্র সাত টাকা বাড়তি লাভ করতে গিয়েছিলেন তিনি ৷ আর ক্রেতার কাছে থেকে বেশি মূল্য নেওয়ায় ওই দোকানদারকে খোয়াতে হল 7 লক্ষ টাকা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাদা জেলায় ৷ আন্নাভারম মন্দিরের এক দোকানদারকে 7 লক্ষ টাকার জরিমানা করেছে রাজ্যের উপভোক্তা সুরক্ষা কমিশন ৷
জানা গিয়েছে, কাকিনাদা জেলার পিঠাপুরম এলাকার বাসিন্দা ডি ভেঙ্কটেশ্বর রাও চলতি বছরের 22 ফেব্রুয়ারি আন্নাভারম মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন । সেসময় তিনি সত্যগিরি পাহাড়ে অবস্থিত 'সত্যদেব ফ্যান্সি, কোকোনাটস অ্যান্ড কুল ড্রিংকস' নামের একটি দোকান থেকে জলের বোতল কেনেন । বোতলটির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) ছিল মাত্র 18 টাকা ৷ অথচ দোকানদার ওই ভক্তের কাছ থেকে 25 টাকা নেন । অর্থাৎ ক্রেতার কাছে থেকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে 7 টাকা বেশি নেওয়া হয়েছিল ।
সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করেন ভেঙ্কটেশ্বর ৷ কোনও ফল না হওয়ায় পরবর্তীতে তিনি প্রমাণ-সহ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আন্নাভারম মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দায়ের করেন । তা সত্ত্বেও মন্দির কর্তৃপক্ষ ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি । কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ভেঙ্কটেশ্বর শেষে 'জেলা ক্রেতা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন'-এর দ্বারস্থ হন । তাঁর অভিযোগের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পর ক্রেতা কমিশন নিশ্চিত হয় যে, দোকানদার বেআইনিভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছিলেন । কমিশনের সভাপতি সিএইচ রঘুপতি বসন্ত কুমার এবং সদস্য চাক্কা সুশি ও চাগান্তি নাগেশ্বর রাও এই বিষয়ে এক কঠোর রায় প্রদান করেন ।
আদালত কর্তৃক দোকানদারের ওপর আরোপিত জরিমানা:
7 টাকা – অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থ (যা ভোক্তাকে ফেরত দিতে হবে)
10000 টাকা – ভক্তের মানসিক যন্ত্রণার জন্য ক্ষতিপূরণ
5000 টাকা – আদালতের মামলা পরিচালনার খরচ বাবদ
7 লক্ষ টাকা – উপভোক্তা কল্যাণ তহবিলে দিতে হবে জরিমানা
কমিশন তাদের নির্দেশে স্পষ্ট করেছে যে, আদেশ জারির 45 দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে ৷ অন্যথায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এই রায় সেইসব ব্যবসায়ীর জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা যারা ভক্তদের ঠকিয়ে বেশি টাকা নেন এবং সেইসব কর্মকর্তার জন্যও যারা অভিযোগ পেয়েও অবহেলা করেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহালমহল ।