স্বামীর পায়েসে 20টি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে অচেতন করে খুন ! শৌচাগারের দেওয়ালে দেহ পুঁতে রাখলেন স্ত্রী

স্বামীর পায়েসে 20টি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে অচেতন করে খুন ! শৌচাগারের দেওয়ালে দেহ পুঁতে রাখলেন স্ত্রী
স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধর করতেন স্বামী ৷ শেষমেশ অত্যাচার সহ্য় করতে না পেরে স্বামীকে 'খুন' স্ত্রীর ৷
Published : July 4, 2026 at 12:00 PM IST
আগ্রা, 4 জুলাই : বিশ্বের কাছে আগ্রার পরিচিত প্রেমের ইমারত তাজমহলের জন্য় ৷ এক বাদশা আর তাঁর বেগমের ভালোবাসাকে মনে করিয়ে দেয় এবং বিশ্বজনিন করে তোলে সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম এই সৌধ ৷ সেই শহরেই স্বামীকে খুন করে শৌচাগারের দেওয়ালে দেহ পুঁতে রাখলেন স্ত্রী !
পায়েসের সঙ্গে 20টি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে স্বামীকে সংজ্ঞাহীন করে খুন করলেন ঠান্ডা মাথায় ৷ তাঁরও আগে পরিবারের সকলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আত্মীয়ের বাড়ি ৷ খুনের পর স্বামী নিখোঁজ এই মর্মে থানায় মিসিং ডায়েরিও করেন ৷ তবে এত কিছু করেও শেষরক্ষা হল না ৷ তদন্ত শুরু করে মহিলার আচরণে সন্দেহ হয় পুলিশের ৷ জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেন অভিযুক্ত ৷
আগ্রার সিকান্দরপুর থানা এলাকার রেনুকাপুরের একটি বাড়িতে মা-স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন সুরেন্দ্রকুমার শর্মা ৷ প্রায়শই স্ত্রী রুবির সঙ্গে তাঁর বচসা হত ৷ অভিযোগ, মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মারধর করতেন স্বামী ৷ স্থানীয়দের অনেকেই জানতেন ব্যাপারটা ৷ এরই মধ্য়ে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাশুড়ি আর দুই মেয়েকে নিকট আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দেন রুবি ৷
তদন্তকারীদের তিনি জানিয়েছেন, এরপর স্বামীর জন্য একদিন পায়েস রান্না করেন ৷ তাতে একে একে 20টি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেন ৷ খাওয়ার পর সংজ্ঞা হারান স্বামী ৷ এরপরই তাঁকে খুন করেন রুবি ৷ দেহ লোপাট করতে সাহায্য নেন এক মিস্ত্রির ৷ শৌচাগারের একটি দেওয়াল ভেঙে সেখানে স্বামীর দেহ রেখে সেটিকে মেরামত করে দিতে বলেন মিস্ত্রিকে ৷ সেই মতো কাজও করেন ওই ব্যক্তি ৷ সেদিন ছিল মে মাসের 18 তারিখ ৷
পরের এক সপ্তাহ কিছুই করেননি রুবি ৷ শাশুড়ি এবং সন্তানরা আত্মীয়র বাড়ি থেকে যে কোনও দিন ফিরে আসবেন ধরে নিয়ে স্থানীয় থানার দ্বারস্থ হন স্ত্রী ৷ জানান, 18 তারিখ থেকে স্বামী নিখোঁজ ৷ তদন্ত শুরু করে প্রথম কয়েকদিন রুবিকে সন্দেহ হয়নি পুলিশের ৷ তিনি যে কোনওভাবে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তা মনে করার মতো কোনও পরিস্থিতিও ছিল না অবশ্য ৷
সময় যত এগোতে থাকে ততই রুবির আচরণ ঘিরে সন্দেহ বাড়তে থাকে তদন্তকারীদের ৷ তাঁর কয়েকটি বয়ানও পুলিশের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি ৷ এমতাবস্থায় মৃত সুরেন্দরের কয়েকজন পরিচিতরও মনে হয় খুনের নেপথ্যে আছেন রুবি ৷ তাঁরা পুলিশকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন ৷ শেষমেশ রুবিকে টানা জেরা করতে থাকেন তদন্তকারীরা ৷ অচিরেই পুলিশের কাছে মুখ খুলতে বাধ্য হন স্ত্রী ৷ স্বীকার করে নেন, প্রতিদিনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজেই খুন করেছেন স্বামীকে ৷