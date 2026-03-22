আমেরিকার LPG-রাশিয়া থেকে তেল, যুদ্ধ আবহে ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে ভিড়ল পণ্যবাহী জাহাজ

আমেরিকার LPG-রাশিয়া থেকে তেল, যুদ্ধ আবহে ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে ভিড়ল পণ্যবাহী জাহাজ
রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলপিজি বহনকারী জাহাজগুলো ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে এসে পৌঁছেছে । শুরু হয়েছে খালাস প্রক্রিয়া ৷
Published : March 22, 2026 at 11:30 AM IST
ম্যাঙ্গালুরু (কর্ণাটক), 22 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের মধ্যেই রাশিয়া থেকে 96,000 মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল বহনকারী একটি জাহাজ এসে পৌঁছল কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে ৷ পাশাপাশি আমেরিকা থেকে 16,000 মেট্রিক টন এলপিজি (LPG) বহনকারী আরেকটি জাহাজ দক্ষিণ কন্নড় জেলার নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে এসে পৌঁছেছে ।
রাশিয়ার প্রিমর্স্ক থেকে 'ইউরাল' (Ural) অপরিশোধিত তেল নিয়ে আসা 'অ্যাকোয়া টাইটান' (Aqua Titan) নামের জাহাজটি শনিবার গভীর রাতে ম্যাঙ্গালুরুতে এসে পৌঁছয় । এই অপরিশোধিত তেল এমআরপিএল (MRPL) শোধনাগারে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং জাহাজ থেকে তেল খালাসের প্রক্রিয়া বর্তমানে চালু রয়েছে ।
এই বিষয়ে নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দর কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, রাশিয়া থেকে 96,000 মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল বহনকারী জাহাজটি শনিবার গভীর রাতে নিরাপদে বন্দরে এসে পৌঁছেছে ।
আমেরিকা থেকে এলপিজি আগমন: আমেরিকা থেকে 16,000 মেট্রিক টন এলপিজি বহনকারী একটি জাহাজ রবিবার সকালে নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে এসে পৌঁছেছে । যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের নেদারল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করা পণ্যবাহী জাহাজ 'পিক্সিস পাইওনিয়ার' (Pyxis Pioneer) গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
#WATCH | Karnataka: Pyxis Pioneer, a cargo ship carrying LPG from Nederland, Texas in the US arrives at New Mangalore Port in Mangaluru.— ANI (@ANI) March 22, 2026
সব মিলিয়ে প্রায় 16,000 মেট্রিক টন এলপিজি ম্যাঙ্গালুরুতে অবস্থিত 'ইজিস' (Aegis) গ্যাস সংরক্ষণাগারে সরবরাহ করা হচ্ছে । নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দর কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, গ্যাস খালাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা বলেছিলেন, শোধনাগারের কার্যক্রম বা খুচরা বিতরণে কোনও ব্যাঘাত না ঘটায় সামগ্রিক জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । অপরিশোধিত তেল সরবরাহ পরিস্থিতি এবং শোধনাগারের কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে । ডিপোগুলোতে কোনও 'ড্রাই-আউট' বা মজুত ফুরিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়নি এবং সমস্ত খুচরা আউটলেট স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে । অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য পিএনজি এবং পরিবহণের জন্য সিএনজি কোনওরকম কাটছাঁট ছাড়াই শতভাগ সরবরাহ করা হচ্ছে ।
তবে, তিনি স্বীকার করেন যে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর ভারতের আমদানি নির্ভরতার কারণে এলপিজি এখনও একটি সংবেদনশীল খাত । তিনি জানান, চলমান সংঘাত সত্ত্বেও এলপিজি পরিস্থিতি উদ্বেগের কারণ । তবে, কোনও পরিবেশক 'ড্রাই-আউট'-এর খবর দেননি । দৈনিক সরবরাহ প্রায় 55-56 লক্ষ সিলিন্ডারে স্থিতিশীল রয়েছে ।