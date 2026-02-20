ETV Bharat / bharat

ফুটবল খেলতে খেলতে অসুস্থ, প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু সাংসদের !

মেঘালয়ের জনগণের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ সেবার জন্য রিকি সিংকন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ৷ শোকবার্তায় এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

SHILLONG MP SYNGKON PASSES AWAY
শিলংয়ের সাংসদ রিকি এজে সিংকন (ইটিভি ভারত)
শিলং, 20 ফেব্রুয়ারি: ফুটবল খেলতে খেলতে মাঠেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সাংসদ ৷ এরপরই তাঁকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ কিন্তু চিকিৎসক না থাকায় আপৎকালীন কোনও চিকিৎসাই হয়নি সেখানে ৷ এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি ৷ মৃত্যু হয় শিলংয়ের সাংসদ রিকি এজে সিংকনের ৷ ভয়েস অফ দ্য পিপলস পার্টি (ভিপিপি)-র এই সাংসদের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷

জানা গিয়েছে, সিংকন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে স্থানীয় মাওলাই মাওয়ং-এর একটি মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়েছিলেন । ম্যাচ চলাকালীন তিনি আচমকা অসুস্থ হয়ে মাঠে পড়ে যান ৷ এই দৃশ্য দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সাংসদের বন্ধু এবং স্থানীয়রা ৷ দ্রুত তাঁর বন্ধুরা জরুরি চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী মাওয়ং কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) নিয়ে যান । তবে, সূত্রের খবর, সেই সময়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোনও ডাক্তার ছিলেন না ৷ ফলে প্রাথমিক কোনও চিকিৎসাই দেওয়া যায়নি সাংসদকে ৷ এরপরই তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । সেই মোতাবেক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাইও-এর ডাঃ এইচ গর্ডন রবার্টস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । হাসপাতাল সূত্রে জানে গিয়েছে, মেডিক্যাল টিমের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, সিংকন ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হয় ।

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সাংসদকে মৃত ঘোষণা করা হয় ৷ এই ঘটনার পরেই শোকে ভেঙে পড়েছেন সাংসদের পরিবার, সমর্থক, সহকর্মী এবং এলাকার বাসিন্দারা ৷ তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে, রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টিনসং, ভিপিপি সভাপতি আর্ডেন্ট মিলার বাসাইওমোইট, বেশ কয়েকজন বিধায়ক, প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা এবং দলীয় কর্মীরা সাংসদকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এবং পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে হাসপাতালে আসেন

সাংসদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "শিলংয়ের লোকসভার সাংসদ ডঃ রিকি এজে সিংকনের মৃত্যুতে আমি শোকাহত । মেঘালয়ের জনগণের প্রতি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ সেবার জন্য সিংকনকে স্মরণ করা হবে । এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমর্থকদের সঙ্গে আমার সমবেদনা রয়েছে । তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ৷"

অন্যদিকে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "শিলংয়ের লোকসভার সাংসদ রিকি এজে সিংকনের অকাল মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত । কর্তব্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, গভীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হবে । তাঁর পরিবার এবং শোকাহত সকলের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা । তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি ।"

প্রথমবারের মতো 2024 সালে সাংসদ হয়েছিলেন সিংকন ৷ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীকে হারিয়ে ব্যাপক জয় পেয়েছিলেন তিনি ৷ ভিপিপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তিনি তিনবারের কংগ্রেস সাংসদ ভিনসেন্ট এইচ. পালাকে 3.7 লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছিলেন ৷ যা মেঘালয়ের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল । তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ, আদিবাসী অধিকার, শাসনব্যবস্থা এবং স্বচ্ছতার পক্ষে সওয়ালের জন্য পরিচিত ছিলেন সিংকন ৷ তাঁর আকস্মিক মৃত্যু রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে, বিশেষ করে ভিপিপির মধ্যে শূন্যতা তৈরি করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

