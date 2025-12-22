অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাহীন, বাংলাদেশে অশান্তির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ হাসিনার

অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাহীন, বাংলাদেশে অশান্তির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ হাসিনার
অশান্ত বাংলাদেশের জন্য মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারকেই দায়ী করলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷
নয়াদিল্লি, 22 ডিসেম্বর: অশান্ত বাংলাদেশ ৷ আর দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারকেই দায়ী করলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তাঁর কথায়, "বাংলাদেশে হিংসার ঘটনা খুব সাধারণ বিষয় হয়ে গিয়েছে ৷ অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ায় ক্রমেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে ৷"
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মর্মান্তিক এই হত্যাকাণ্ড এক নৈরাজ্যের প্রতিফলন ৷ ঠিক এই কারণেই আমার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল ৷ ইউনূসের শাসনকালে এই নৈরাজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে । হিংসা এখন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে ৷ অথচ, অন্তর্বর্তী সরকার তা অস্বীকার করছে অথবা তা থামাতে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে ।"
হাসিনার অভিযোগ, "এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে ৷ সেই সঙ্গে, এর ফলে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়ছে ৷ ভারত এই বিশৃঙ্খলা, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং আমরা একসঙ্গে যা কিছু গড়ে তুলেছিলাম সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখছে । দেশের মৌলিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না-পারলে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায় ৷ আর এটাই ইউনূসের বাংলাদেশের বাস্তবতা ৷"
গত 12 ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় এক নির্বাচনী প্রচারের সময় ছাত্রনেতা ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা করা হয় ৷ তারপর থেকে ফের আশান্ত হয়ে ওঠে পদ্মাপাড়ের দেশ ৷ হাদির মৃত্যুতে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনে পাথর ছোড়া হয় ৷ সারা দেশেই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে ৷ সেদিন রাতেই ময়মনসিংহের ভালুকায় 25 বছরের এক হিন্দু যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুন করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই ঘটনায় 10 জনকে গ্রেফতার করা হলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷
হাসিনার অভিযোগ, সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গিদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন ইউনূস ৷ আর সেই কারণে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর ৷ সেই সঙ্গে, জামাত-ই-ইসলামির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্যও অন্তর্বর্তী সরকারের তীব্র নিন্দা করেন মুজিব-কন্যা ৷ বলেন, "এক সময় আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিলাম ৷ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সেই বিষয়টিকেই বেশি পছন্দ করেন ৷ কিন্তু, চরমপন্থীদের মন্ত্রিসভার দায়িত্ব দিয়েছেন ইউনূস ৷ সাজাপ্রাপ্ত জঙ্গিদের মুক্তি দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলিকে দেশে আশ্রয় দিয়েছেন ৷ আর ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই আমি উদ্বিগ্ন ৷"
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দাবি, "ইউনূস কোনও রাজনীতিক নন ৷ একটি জটিল রাষ্ট্র পরিচালনার কোনও অভিজ্ঞতা নেই তাঁর ৷ আমার আশঙ্কা, আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের মাটি শক্ত করতে ইউনূসকে ব্যবহার করছে চরমপন্থীরা ৷ এই সমস্ত সংগঠনগুলি দেশের অভ্যন্তরে পদ্ধতিগতভাবে ক্রমশ ক্ষমতা বাড়াচ্ছে ৷" তিনি আরও জানান কেবল ভারত নয়, দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীল বিনিয়োগকারী প্রতিটি দেশের জন্যই বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ৷ ধর্মনিরপেক্ষতাই বাংলাদেশের প্রধান শক্তি ৷ তবে একবার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হলে এবং দায়িত্বশীল সরকার ক্ষমতায় এলে এই পরিস্থিতির বদল ঘটবে বলেও জানান হাসিনা ৷
তাঁর কথায়, "দুই দেশের সম্পর্কে এই টানাপোড়েনের জন্য ইউনূস দায়ী ৷ ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য দিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধিরা ৷ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ তাঁর সরকার ৷ দেশের বিদেশনীতি ঠিক করেন চরমপন্থীরা ৷ এর ফলে দেশে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে, তখন কেবল বিস্ময় প্রকাশ করেন ৷"
গত বছর জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনা ৷ বিক্ষোভ- ছাত্র আন্দোলনের আবহে অগস্টে দেশ ছেড়ে পালিয়া আসতে বাধ্য হন তিনি ৷ সেই থেকে ভারতে রয়েছেন ৷ তবে তারপর বাংলাদেশের একাধিক এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷ ময়মনসিংহের 27 বছর বয়সি হিন্দু যুবক দীপু দাস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ফের একবার দুই দেশের সম্পর্ক প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন হাসিনা ৷