ইউনূস প্রশাসনের খুনে মানসিকতার প্রতিফলন ! ফাঁসির সাজা শুনেই সরব মুজিব-তনয়া

ইউনূস প্রশাসনের খুনে মানসিকতার প্রতিফলন ! ফাঁসির সাজা শুনেই সরব মুজিব-তনয়া
বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দাবি, বিচারের নামে প্রহসন করেছে ট্রাইবুনাল ৷ আওয়ামী লীগকে বলির পাঁঠা করে নিজেদের ভুল-ত্রুটি আড়াল করতে চাইছে ইউনূসের সরকার ৷
By ANI
Published : November 17, 2025 at 6:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 নভেম্বর: ফাঁসির সাজা ঘোষণার অব্যবহিত পরই মুখ খুললেন শেখ হাসিনা ৷ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের গঠন থেকে শুরু করে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিলেন মুজিব-তনয়া ৷ একইসঙ্গে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে অগতান্ত্রিক বলেও অভিহিত করলেন ৷ নিজেকে নির্দোষ দাবি করে হাসিনা জানান, তিনি যাতে যথাযথ বিচার পেতে পারেন তার বন্দোবস্তই করা হয়নি ৷ তাঁর স্পষ্ট কথা, আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ তিনি বা কোনও রাজনৈতিক নেতা দেননি ৷
হাসিনা মনে করেন, তাঁকে যেভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তার নেপথ্যে আছে রাজনৈতিক কারণ ৷ পক্ষপাতদুষ্টের মতো আচরণ করেছে ট্রাইবুনাল ৷ ইউনূস সরকারে মধ্যে কিছু এমন মানুষ আছেন যাঁরা সবসময় অন্যদের প্রাণে মেরে ফেলতে উদ্যত ৷ এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থাকা খুনে মানসিকতাই এই রায়ের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে ৷ আর এসবই করা হয়েছে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে ৷
ইউনূসের সরকার বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে হাসিনা জানান, বেশিদিন কাউকে বোকা বানিয়ে দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে ক্ষমতায় বসে থাকা যাবে না ৷ আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনালের গঠন নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়ে হাসিনার কটাক্ষ এই ট্রাইবুনালের নামই শুধু আন্তর্জাতিক ৷ এর কাজের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিষয়ের কোনও মিল নেই ৷ মুজিব-তনয়ার অভিযোগ, বিচারের নামে প্রহসন করেছে ট্রাইবুনাল ৷ সরকার চায় এভাবে বিচার ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরে পড়তে ৷ আর তাই আওয়ামী লীগকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে ৷
হাসিনা বলেন, "আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে তার সবই মিথ্যা ৷ 2024 সালের জুলাই ও অগস্ট মাসে যাঁদের প্রাণ গিয়েছে তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা আছে ৷ কিন্তু আমি অন্য কোনও রাজনৈতিক নেতা গুলি চালানোর নির্দেশ দিইনি ৷ "
ইসলামিক চরমপন্থীদের ইউনূসের সরকার আশ্রয় দিচ্ছে বলে ভভিযোগ হাসিনার ৷ তাঁর কথায়, "এই সরকারে আমলে মানুষ সাধারণ পরিষেরাও পাচ্ছে না ৷ পুলিশ কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে ৷ বিপদে পড়তে হতে পারেন-এই ভয় নিয়ে মানুষকে প্রতিদিন রাস্তায় বেরতে হচ্ছে ৷ দেশে অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ৷ হিন্দু থেকে শুরু করে অন্য সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে ৷ নারীদের অধিকার খর্ব হয়েছে ৷ তবু সরকার কোনও ব্যবস্থাই করছে না ৷ সরকারের সঙ্গে কিছু চরমপন্থী শক্তি আছে ৷ তাদের ক্রমাগত মদত দিচ্ছে ইউনূস প্রশাসন ৷"
মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড হল শেখ হাসিনার ৷ তাঁর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদউদজাম্মান খান কামালকেও ফাঁসির সাজা দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে এই ট্রাইবুনাল ৷ ঢাকার আশুলিয়ায় ছ'জনকে পুড়িয়ে হত্যা এবং চানখাঁরপুল এলাকায় ছ'জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় হাসিনাদের ফাঁসির সাজা দিয়েছে আদালত ৷