বিজয় দিবসেই বাংলাদেশে ফিরতে চান হাসিনা ! বিশেষ বিমান চাইলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
Return to Dhaka from Delhi: 2024 সালের 5 অগস্ট । প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে হয়েছিল শেখ হাসিনাকে ।
Published : November 24, 2026 at 12:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: দীর্ঘ দু'বছরেরও বেশি সময় ভারতে নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর এবার বাংলাদেশে ফিরতে চান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । দিনক্ষণও নাকি ঠিক করে ফেলেছেন তিনি । আগামী 16 ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বিজয় দিবসেই ঢাকায় ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ।
শুধু ফেরার ইচ্ছা প্রকাশই নয়, দিল্লি থেকে ঢাকায় পৌঁছনোর জন্য বাংলাদেশের জাতীয় বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ বিমানের ব্যবস্থাও করতে সে দেশের সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি । প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি তৈরির দায়িত্বও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের উপর ছেড়ে দিতে চাইছেন হাসিনা । রয়টার্সের একটি প্রতিবেদন ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে ।
2024 সালের 5 অগস্ট । প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে হয়েছিল শেখ হাসিনাকে । তারপর থেকে দিল্লিতেই রয়েছেন তিনি । বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এই সময়ে । ক্ষমতার পালাবদল, অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যায় পেরিয়ে দেশের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে । এই পরিস্থিতিতে হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাবনা ঘিরে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে ।
রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, হাসিনার মুখপাত্র সৈয়দ মোজাম্মেল আলি জানিয়েছেন, আগামী 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশে ফিরতে চান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী । সেই উদ্দেশ্যে দিল্লি থেকে ঢাকায় ফেরার জন্য বাংলাদেশের সরকারের কাছে বিমান পরিষেবার ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি । হাসিনার দাবি, 2024 সালের 5 অগস্ট তাঁকে যেভাবে বাংলাদেশের একটি বিমানে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল, একই ভাবে এবার বাংলাদেশের সরকারকেই তাঁর দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে ।
মুখপাত্রের বক্তব্য, সংবিধানবিরোধী পরিস্থিতিতে তাঁকে দেশছাড়া করা হয়েছিল । তাই দেশে ফেরার পথ সুগম করার দায়িত্বও বাংলাদেশের সরকারের । তাঁর কথায়, "2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশের একটি বিমানে শেখ হাসিনাকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল । এবার তিনি চাইছেন, দিল্লি থেকে ঢাকায় ফেরার জন্য বাংলাদেশ সরকারই তাঁর বিমান পরিবহণের ব্যবস্থা করুক ।"
তিনি আরও জানিয়েছেন, 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস । সেই বিশেষ দিনেই দেশে ফিরতে চান হাসিনা । তাঁর মতে, যে পরিস্থিতিতে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল, তার পর দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব ।
উল্লেখ্য, 1971 সালের 16 ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পূর্ণ হয়েছিল । সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করেই প্রতি বছর বিজয় দিবস পালন করে বাংলাদেশ । ফলে এই দিনটিকে বেছে নেওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । যদিও হাসিনার এই প্রত্যাবর্তনের আর্জি নিয়ে ঢাকার সরকারের তরফে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
হাসিনার পতনের আন্দোলন থেকেই উত্থান এনসিপির
হাসিনার দেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশের মধ্যেই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে । সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি)-র নেতারা । 2024 সালের জুলাই-অগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে যে ছাত্র-জনতার আন্দোলন হয়েছিল, সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই রাজনৈতিক দলটির উত্থান ।
ঢাকার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যালয়ে প্রায় 40 মিনিট ধরে চলে বৈঠক । এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে । প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এবং যুগ্ম আহ্বায়ক আক্রম হোসেন ।
বাংলাদেশের সরকারি সংবাদ সংস্থা বিএসএসের খবর অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিউর রহমান রুমন বৈঠকের সময়কাল সম্পর্কে জানিয়েছেন । বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মুখপাত্র মাহদি আমিন এই আলোচনাকে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের প্রতিফলন বলে ব্যাখ্যা করেছেন ।
তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিশ্বাস কিংবা অবস্থানের পার্থক্য থাকলেও স্বৈরাচারী ও কর্তৃত্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির একজোট হওয়া প্রয়োজন । দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চেষ্টা হলে রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের মতপার্থক্য সরিয়ে রেখে বৃহত্তর স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি ।
অন্যদিকে, এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কেবল বৈঠক কিংবা আলোচনার মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না । আলোচনার বাস্তব ফল দেখতে চান তাঁরা । তাঁর কথায়, "শুধু আলোচনার জন্য আলোচনা আমরা চাই না । সংলাপ চলুক, কিন্তু সেই সংলাপকে কার্যকর করতে সরকার কী পদক্ষেপ করছে, সেটাও দেখতে চাই ।"
অশান্ত বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত
এদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির খবরও সামনে আসছে । কোথাও অপরিশোধিত বোমা বিস্ফোরণ, কোথাও অগ্নিসংযোগ, আবার কোথাও রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে । এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান । হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে আলোচনার পরিসরে এনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে সরকার ।
একদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ, অন্য দিকে তাঁর সরকারের পতনের আন্দোলন থেকে উঠে আসা রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা, সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে নানা প্রশ্ন উঠছে ।
হাসিনার প্রত্যাবর্তনের আর্জিতে ঢাকা কী প্রতিক্রিয়া জানায়, তাঁকে দেশে ফেরানোর জন্য কোনও বিমান বা প্রয়োজনীয় নথির ব্যবস্থা করা হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের । তবে 16 ডিসেম্বরকে সামনে রেখে হাসিনার এই বার্তা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে ।