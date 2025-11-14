বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির মোকাবিলায় 'বামপন্থী' হয়ে উঠেছে কংগ্রেস, দাবি থারুরের

বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির মোকাবিলায় 'বামপন্থী' হয়ে উঠেছে কংগ্রেস, দাবি থারুরের
নরসিমা রাও থেকে শুরু করে মনমোহন সিংয়ের সময় দলের নীতি অন্য ছিল বলে মনে করেন শশী ৷ সভাপতি হওয়ার দৌড়েও থাকতে নারাজ তিনি ৷
Published : November 14, 2025 at 10:19 AM IST
নয়াদিল্লি, 14 নভেম্বর: বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক বেশি 'বামপন্থী' হয়ে উঠছে কংগ্রেস ৷ বিজেপির বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়েই এই পরিবর্তন ৷ বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুর ৷
এদিন তাঁর থেকে জানতে চাওয়া হয়, বিজেপির রাজনীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির জোট কতটা যুক্তিযুক্ত? উত্তরে থারুর জানান, দলীয় বিশ্বাস এবং আদর্শে কিছু ফাঁক রয়েছে ৷ সেই সমস্ত ফাঁক পূরণ করা প্রয়োজন ৷ তিনি বলেন, "কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কৌশলগত পরিবর্তন ঘটেছে ৷ আর এর ফলে আমাদের দল বেশকিছু ক্ষেত্রে বাম মনোভাবাপন্ন দলে পরিণত হয়েছে ৷"
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রসঙ্গ তুলে থারুর বলেন, "একটু পিছনের দিকে হাঁটলে দেখতে পাবেন, মনমোহন সিংয়ের সময় দলে অনেকবেশি কেন্দ্রীয়করণের মনোভাব ছিল ৷ আর এই মনোভাব বিজেপির কাছ থেকে পাওয়া ৷ বিজেপির কিছু নীতিকেও আমাদের সরকার গুরুত্ব দিয়েছিল ৷ " কিন্তু বিগত কয়েক বছরে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে ৷ দেশের সবচেয়ে পুরনো রাজনৈতিক দলটি অনেকবেশি বাম মনস্ক হয়ে উঠেছে বলে জানান তিরুবনন্তপূরমের সাংসদ ৷ তবে আসন সামঝোতার ক্ষেত্রে এর কোনও প্রভাব পড়েনি ৷
কংগ্রেস সাংসদ জানান, নয়ের দশকের গোড়ার দিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাওয়ের অধীনে বেশ কিছু নীতি নির্ধারণ করেছিল কংগ্রেস ৷ ক্ষমতায় আসার পর সেই সমস্ত নীতি অনুসরণে দেখা গিয়েছে বিজেপিকেও ৷ তিনি জানান, 1991 থেকে 2009 সালের মধ্যে কেন্দ্রীয়করণের একটি বাতাবরণ ছিল ৷ পরে অবশ্য তাতে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন শুরু হয় ।
কংগ্রেস সভাপতি পদে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কি না জানতে চাইলে থারুর জানান, পরিস্থিতিতে খুব বেশি পরিবর্তন না-হলে, আর সেদিকে যাবেন না ৷ তাঁর কথায়, " গতবার সভাপতি পদে লড়াই নিয়ে আমার বেশকিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে ৷ আর তা মাথায় রেখে এই নির্বাচন থেকে আমি দূরেই রয়েছি ৷" তবে একসময় কংগ্রেসে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থার থাকত ৷ সেই সমস্ত দিনের কথা মনে করে আজও আনন্দ হয় বলে জানান কংগ্রেস সাংসদ ৷ তাঁর মতে, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ৷ শুধু কংগ্রেসের বলে নয়, প্রতিটি দলের জন্যই এটি গুরুত্বপূর্ণ ৷
অনুষ্ঠানে তাঁকে দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে থারুর জানান, সরকার কী করবে, সেই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চান না ৷ তবে, জঙ্গি হামলার ঘটনায় কাউকে শাস্তি না-দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার কোনও মানে হয় না ৷ ঘটনায় দোষীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ থারুর জানান, দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়াই সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷