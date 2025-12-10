ETV Bharat / bharat

জল্পনার অবসান, সাভারকরের নামে পুরস্কারে 'না' শশীর

ফের বিতর্কে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ৷ বীর সাভারকর পুরস্কার দেওয়া নিয়ে টানাপোড়েনে জড়ালেন প্রাক্তন কূটনীতিক ৷

veer savarkar award to Shashi Tharoor
কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর (ছবি: শশী থারুরের এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
By PTI

Published : December 10, 2025 at 9:05 PM IST

3 Min Read
তিরুবনন্তপুরম, 10 ডিসেম্বর: তাঁকে বীর সাভারকরের নামাঙ্কিত পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ৷ কিন্তু এই পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে আগে থেকে কিছুই জানতেন না বলে দাবি করলেন প্রাক্তন কূটনীতিক তথা কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি জারি করে তিনি সাফ জানিয়েছেন, বীর সাভারকরের নামে পুরস্কার গ্রহণ করবেন না ৷ আর এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠানেও যাবেন না ৷

এদিকে পুরস্কার প্রদানকারী সংস্থা হাইরেঞ্জ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এইচআরডিএস)-এর তরফে দাবি করা হয়েছে, অনেক আগে থাকতেই কংগ্রেস সাংসদকে এই পুরস্কারের কথা জানানো হয়েছিল ৷ তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে ৷ সংস্থার পাল্টা দাবি, শশী কংগ্রেসের ভয়ে পিছু হঠেছেন ৷ এদিকে এদিন সকালে শশী জানান, তিনি আগে থাকতে কিছু জানতেন না ৷

সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে কংগ্রেস সাংসদ জানান, তিনি 'বীর সাভারকর পুরস্কার' গ্রহণ করবেন না ৷ এই পুরস্কার কেন দেওয়া হচ্ছে, কোনও সংগঠন এই পুরস্কার দিচ্ছে, এসব নিয়ে বিষয়ে বিস্তারিত না জানালে তিনি সেই অনুষ্ঠানেও হাজির হবেন না বলে জানিয়েছেন ৷ তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ ক্ষোভ প্রকাশ করেন, "আয়োজক সংস্থা কিছু না-জানিয়েই আমার নাম ঘোষণা করেছে ৷ এটা তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় ৷ আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করতে রাজি কি না, তা জানার প্রয়োজনও বোধ করেনি তারা ৷"

কংগ্রেস নেতা কে মুরলীধরন সাংবাদিকদের জানান, শুধু শশী নয়, দলের কোনও সদস্যই বীর সাভারকরের নামে পুরস্কার গ্রহণ করবেন না ৷ কারণ তিনি ব্রিটিশদের কাছে মাথা নত করেছিলেন ৷ তাই মুরলীধরন এই খবর ( অনুষ্ঠানে শশীর যাওয়ার বিষয়টি) বিশ্বাস করেন না ৷ আর যদি কংগ্রেস সাংসদ এই পুরস্কার গ্রহণ করেন, তাহলে তার অর্থ হবে কংগ্রেসকে অপমানিত করা ৷ এদিন সকালে বীর সাভারকর পুরস্কার গ্রহণ নিয়ে সংসদ চত্বরে থারুর সাংবাদিকদের বলেন, "গতকাল আমি এই বিষয়ে জানতে পেরেছি ৷ আমি (অনুষ্ঠানে) যাচ্ছি না ৷"

এরপর তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে জানান, "এই পুরস্কার কী ধরনের, কোন সংস্থা দিচ্ছে, কোন ক্ষেত্রে, কেন দেওয়া হচ্ছে এসব কিছু জানতে পারিনি ৷ তাই আজ এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকা বা এই পুরস্কার গ্রহণের প্রসঙ্গ ওঠে না ৷"

তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ আরও জানান, মঙ্গলবার কেরলে স্থানীয় নির্বাচনে ভোট দিতে গিয়ে তিনি বীর সাভারকর পুরস্কারের বিষয়টি জানতে পারেন ৷ কিন্তু আগে থেকে কিছু জানতেন না ৷ এই পুরস্কার গ্রহণ করছেন না শশী ৷

শশী থারুর তাঁর এই বিবৃতি জারির পর হাইরেঞ্জ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এইচআরডিএস) সংস্থার সম্পাদক অজি কৃষ্ণান একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, কংগ্রেস নেতাকে অনেক আগে থেকেই বীর সাভারকর পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে জানানো হয়েছিল ৷ তাঁর আরও দাবি, এইচআরডিএস-এর প্রতিনিধিরা এবং জুরির চেয়ারম্যান থারুরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ৷ তাঁকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ কংগ্রেস সাংসদ বীর সাভারকর পুরস্কারের অন্যান্য প্রাপকদের একটি তালিকা চেয়েছিলেন ৷

কৃষ্ণান বলেন, "আমরা তাঁকে (শশী থারুর) তালিকাটি দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু তিনি নিশ্চিত করে জানাননি যে, তিনি এই অনুষ্ঠানে আসবেন কি না ৷ তিনি হয়তো কংগ্রেসকে ভয় পাচ্ছেন ৷ " এই বছরে প্রথম বীর সাভারকর ইনটারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে ৷ দিল্লিতে এইচআরডিএস একটি অনুষ্ঠানে প্রাপকদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেবে বলে জানা গিয়েছে ৷

