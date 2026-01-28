দয়া করে রাজনীতি টানবেন না, অজিত-মৃত্যুতে মমতার তত্ত্ব ওড়ালেন শরদ

দয়া করে রাজনীতি টানবেন না, অজিত-মৃত্যুতে মমতার তত্ত্ব ওড়ালেন শরদ
মমতার নাম না-করে শরদ জানান, কলকাতা থেকে এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷
মুম্বই, 28 জানুয়ারি: অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্য কোনও সন্দেহজনক ঘটনা থাকতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা ৷ তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিলেন শরদ পাওয়ার ৷ তিনি জানান, দুর্ঘটনার নেপথ্যে কোনও রাজনীতি নেই ৷ সকলের কাছে তাঁর অনুরোধ কেউ এ ব্যাপারে রাজনীতি নিয়েও আসবেন না ৷
সাংবাদিকদের শরদ বলেন, "কলকাতা থেকে দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে একটি অবস্থান ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ বলা হয়েছিল, এর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে ৷ কিন্তু এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক কারণ নেই ৷ এটি একটি দুর্ঘটনা ৷ জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না ৷ এটা তেমনই একটা ঘটনা ৷ আমি সাবইকে অনুরোধ করব, কেউ যেন এখানে রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে না আসেন ৷" ভাইপো অজিতের মৃত্যুকে মহারাষ্ট্রের রাজনীতির এক বিরাট ক্ষতি বলেও ব্যাখ্যা করেন শরদ ৷
শরদের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, এই মৃত্যুর পেছনে গভীর কোনও রহস্য থাকতে পারে। তাই অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান। বক্তব্যের অন্য একটি অংশে মমতা দাবি করেন, তিনি শুনেছিলেন অজিত বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে শরদ পাওয়ারের সঙ্গে সংঘাতের অবসান ঘটাবেন ৷ বিরোধী শিবিরের অংশ হয়ে উঠবেন ৷ আর তারই মধ্যে এমন ঘটনা মমতার কাছে সন্দেহজনক ৷
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি শুনেছিলাম উনি বিজেপি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। আজ হয়তো উনি বিরোধী শিবিরে ছিলেন না, কিন্তু কালই হয়তো তাঁর মূলস্রোতে ফিরে আসার কথা ছিল। আর ঠিক তার আগেই এই ঘটনা ঘটে গেল। বিরোধী দলনেতাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে, তা সত্যিই আমি জানি না।"
মমতার পথে হেঁটে তদন্তের দাবি জানান কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্য়সভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও ৷ তিনি বলেন, "বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি মর্মাহত এবং বেদনাদায়ক । তাঁর সামনে এক দীর্ঘ এবং প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক কেরিয়ার ছিল । এই ঘটনা আমাদের সকলকে নাড়িয়ে দিয়েছে ৷ এই কঠিন সময়ে আমরা সবাই তাঁর পরিবারের পাশে আছি ৷ রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে অন্যদের নানা জরুরি কাজে বিমানে চেপে এদিক-সেদিক যেতে হয় ৷ মাত্র কয়েকদিন আগে আমেদাবাদে কী হয়েছিল আমরা সেটা দেখেছি ৷ এই ধরনের ঘটনার প্রকৃত তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ৷ "
তবে এদিন নাম না করে মমতার বক্তব্য় খারিজ করেছেন শরদ ৷ যদিও কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য নিয়ে ঘুরপথেও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি ৷ এমনিতে মমতার সঙ্গে এনসিপির প্রতিষ্ঠাতার সম্পর্ক খুবই ভালো ৷ কংগ্রেসের মতো ইন্ডিয়া শিবিরের বড় দলের সমালোচনায় সরব হলেও শরদ পাওয়াকে অতীতে কখনও নিশানা করেননি মমতা ৷ শরদও তেমন কিছু করেননি ৷ শুধু মন্তব্য না-করা নয়, অতীতে মুম্বই সফরে গিয়ে অসুস্থ শরদের সঙ্গে দেখাও করেছেন মমতা ৷ এবার ভাইপো অজিতের মৃত্যুর পর কাকা শরদকে মমতার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিতে দেখা গেল ৷