শ্বাসযন্ত্রে সমস্যা, পুনের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে শরদ পাওয়ার

শ্বাসযন্ত্রে সমস্যা, পুনের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে শরদ পাওয়ার
Sharad Pawar Admitted to Hospital: শরদ পাওয়ারের স্বাস্থ্য নিয়ে বিবৃতি প্রকাশ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধানের ৷
By ANI
Published : November 2, 2026 at 8:35 PM IST
পুনে, 2 নভেম্বর: মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শরদচন্দ্র পওয়ার)-এর প্রধান শরদ পাওয়ারকে পুনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ হাসপাতালের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্লিউরিটিক পেন (ফুসফুসের আবরণে ব্যাথা)-এর কারণে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার । পাশাপাশি এখন চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণেও থাকতে হবে এই প্রবীণ নেতাকে । এই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখেই শরদকে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হয়েছে ৷
হাসপাতালের প্রধান কার্ডিওলজিস্ট, চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টি চিকিৎসক পারভেজ কে গ্রান্টের মতে, প্রবীণ এই নেতার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে আসবে বলে আশা করা যায় ৷ তবে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি আপাতত আগামী কয়েকদিন চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে থাকবেন ৷
বেসরকারি হাসপাতালটির ওই চিকিৎসক বিবৃতিতে আরও বলেছে, "প্লুরিটিক ব্যাথার (ফুসফুসের আবরণে ব্যাথা) কারণে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসাগত পর্যবেক্ষণের জন্য শারদ পাওয়ারকে রুবি হল ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে ৷ আশা করা হচ্ছে যে দ্রুত তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হবে ৷ তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন ৷"
Baba has been admitted to Ruby Hall Clinic, Pune, following a bout of cough. He is undergoing medical tests, and all his health parameters are stable. Thank you all for your concern and good wishes.— Supriya Sule (@supriya_sule) November 2, 2026
এর আগে সোমবার সকালের দিকে, শরদ পাওয়ারের কন্যা তথা লোকসভা সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে জানিয়েছিলেন, অতিরিক্ত কাশি থেকে হওয়া সমস্যার কারণে এনসিপি (এসপি) প্রধানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । তবে তাঁর শারীরিক সমস্ত মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে ৷" সুপ্রিয়া সুলে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, "কাশি থেকে শুরু হওয়া সমস্যার কারণে বাবাকে পুনের রুবি হল ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে ৷ তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং তাঁর স্বাস্থ্যের সব সূচক স্থিতিশীল রয়েছে ৷"
এর আগে 1 নভেম্বর, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শরদচন্দ্র পওয়ার)-এর প্রধান মহারাষ্ট্রের সোলাপুর জেলার মাধা তালুকার তুলসী গ্রামে যান ৷ সেখানে তিনি চলতে থাকা খরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ গ্রামীণ অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান দুর্দশার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রবীণ এই নেতা জানিয়েছিলেন, কৃষক সম্প্রদায় ও কৃষি শ্রমিকদের জরুরি ত্রাণ প্রদানের জন্য প্রশাসন ও সমাজের সম্মিলিত পদক্ষেপ অপরিহার্য ৷
মহারাষ্ট্র থেকে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠেন শরদ। কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব ও প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে । স্বামী রাজীবের মৃত্যুর পর সোনিয়াকে যখন রাজনীতিতে সক্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে তখন তাঁকে প্রকাশ্য় সভা থেকে আক্রমণ করেন শরদ। পরে কংগ্রেস তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয় ।
এনসিপি তৈরি করেন । আরও পরে বিভিন্ন সময় কংগ্রেসকে নিয়ে মহারাষ্ট্রে সরকার চালিয়েছে এনসিপি । কয়েকবছর আগে ভাইপো (এখন প্রয়াত) অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বে শরদের দল ভাঙে । এখন দেশজুড়ে বিরোধীরা এসআইআর-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে যে আন্দোলন করছে তাতে অংশ নিয়েছে শরদের হাতে থাকা এনসিপি । এ হেন প্রবীণ নেতা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আশঙ্কা উৎকণ্ঠার মেঘ জমতে শুরু করেছে । সকলে চাইছেন দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরুন শরদ পাওয়ার ।