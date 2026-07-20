অনুপ্রেরণা থেকে যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত, মহাবিপদে ট্রেনি আইপিএস অফিসার

অনুপ্রেরণা থেকে যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত, মহাবিপদে ট্রেনি আইপিএস অফিসার
2013 সালে উদয় কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্ত হন। সার্কেল ইন্সপেক্টর সহকর্মীদের সামনে অপমান করলে ইস্তফা দেন । সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাঁচবারের চেষ্টায় 360 স্থান পেয়েছিলেন ৷
Published : July 20, 2026 at 11:48 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 জুলাই: কনস্টেবল হিসেবে কর্মজীবন শুরু ৷ ঊর্ধ্বতনের অপমান সহ্য করতে না পেরে পদত্যাগ ৷ পাঁচবারের চেষ্টায় আইপিএস অফিসার হয়ে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলার বাসিন্দা উদয় কৃষ্ণ রেড্ডিও ৷ হায়দরাবাদের ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমিতে মহিলা ট্রেনি আইপিএস অফিসারকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ দায়ের হল তাঁরই বিরুদ্ধে ৷ আইনি জটিলতায় জড়িয়ে উদয়ের কর্মজীবন এখন অনিশ্চয়তার মুখে ।
কীভাবে অত্যাচার
শনিবার রাতে আট্টাপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন কর্ণাটকের বাসিন্দা ৩০ বছরের নির্যাতিতা । অভিযোগপত্র অনুযায়ী, গত 23 জুন থেকে উদয় ওই মহিলার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অশ্লীল বার্তা পাঠানো শুরু করেন ৷ এমনকী অ্যাকাডেমির বন্ধুদের সামনে নির্যাতিতার সম্পর্কে তেলুগু ভাষায় আপত্তিকর ও অসম্মানজনক কথাও বলেন তিনি ৷ একজনের সঙ্গে মহিলার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে-এমন গুজব ছড়িয়ে অভিযুক্ত মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত করে তোলেন মহিলাকে ।
এরপর বাড়তে থাকে অত্যাচারের মাত্রা ৷ একদিন মহিলার মোবাইল কেড়ে তাঁর ব্যক্তিগত চ্যাট দেখেন উদয় ৷ এখানেই থামেননি অভিযুক্ত ৷ গত 8 জুলাই মহিলাকে জোর করে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে উদয় ভয় দেখান এবং ফোনের পাসওয়ার্ড জেনে নেন। 9 তারিখ রাত 9টার দিকে উদয় ফের নির্যাতিতার চুল ধরে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে গলা টিপে ধরার পাশাপাশি ছুরি ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দেন । 10 তারিখ রাতেও অভিযুক্ত অশালীন আচরণ করেন এবং বেশকিছু ভিডিও করে মহিলার স্বামীকে পাঠান ৷ এসমস্ত ঘটনাই অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন নির্যাতিতা ৷
আট্টাপুর পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছে, প্রশিক্ষণের সময় উদয় সহকর্মীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছিলেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে আপত্তিকর মেসেজ পাঠিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিলেন তাঁকে ।
অনুপ্রেরণা থেকে পতনের পথে উদয়
উদয়ের বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের সিঙ্গারায়েকোন্ডা মণ্ডলের উল্লাপালেম গ্রামে । ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারানোর পর ঠাকুমার কাছে বড় হওয়া উদয় সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং সবজি বিক্রি করে পরিবারকে সাহায্য করতেন । 2013 সালে তিনি কনস্টেবল হিসাবে নিযুক্ত হন এবং 2018 সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন । চাকরিরত অবস্থায় এক সার্কেল ইন্সপেক্টর (সিআই) সহকর্মীদের সামনে তাঁকে অপমান করলে সহ্য করতে না পেরে ইস্তফা দেন । শুরু করেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি ৷ চারবার ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়েননি এবং পঞ্চমবার 360 স্থান পান ৷ প্রশিক্ষণ শেষে পুলিশ কর্তা হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগেই তাঁর ভবিষ্যত এখন আঁধারে ৷
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