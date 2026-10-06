রাঁচির হস্টেলে বাংলার তরুণীকে 'ধর্ষণ', তদন্ত শুরু পুলিশের
Sexual Assault in Hostel: সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানায় জিরো এফআইআর দায়ের করেন নির্যাতিতা ।
Published : October 6, 2026 at 12:33 AM IST
রাঁচি, 6 অক্টোবর: রাঁচির হস্টেলে পশ্চিমবঙ্গের তরুণীকে ধর্ষণ ! জুন মাসের 28 তারিখ এই ঘটনাটি ঘটে বলে দাবি নির্যাতিতার । জানা গিয়েছে, তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্ন হিসেবে যুক্ত । সেই সূত্রে রাঁচির হস্টেলে থাকতেন । অভিযোগ, ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই এক ছাত্র এই কাণ্ড ঘটিয়েছে । তার বাড়ি বিহারে ।
প্রায় মাস দু'য়েক বাদে সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানায় জিরো এফআইআর দায়ের করেন নির্যাতিতা । পরে সেখান থেকে মামলাটি আসে ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছে । মামলার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকে থানার পুলিশ।
পুলিশকে নির্যাতিতা জানিয়েছেন, ঘটনার দিন তিনি হস্টেলে নিজের ঘরে ছিলেন । রাত দশটা নাগাদ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অভিযুক্ত যুবকের ঘরে গিয়েছিলেন । খানিকক্ষণ কথা বলার পর নির্যাতিতা অভিযুক্ত যুবকের ঘরে থাকা একটি স্টিলের বোতল থেকে জল খান । এরপর তাঁর শরীর খারাপ লাগতে শুরু করে।
চোখে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না । মাথাও ব্য়থা করছিল । দাঁড়িয়ে থাকতে সমস্য়া হচ্ছিল নির্যাতিতার। তখন অভিযুক্ত তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলে। অভিযোগ, এররপই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়। নির্যাতিতার কথা শুনে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, জলে মাদক মেশানো ছিল । আর তাই সেই জল খেতেই তরুণীর শরীর খারাপ লাগতে শুরু করে ।
প্রথমে এই ঘটনার কথা কাউকেই বলেননি তিনি । বেশ কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অন্য এলাকার ঘটনা বলে জিরো এফআইআর দায়ের হয় । পরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে ঝাড়খণ্ড পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় বলে জানিয়েছেন রাঁচির ডিএসপি অমরকুমার পাণ্ডে ।
তদন্ত শুরু করে কাঁকে থানার পুলিশ । ইতিমধ্য়েই ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহে্র কাজ শুরু করেছে পুলিশ । হস্টেলে যাঁরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন তদন্তকারীরা । নির্যাতিতার সঙ্গেও কথা বলা হবে বলে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে অন্যভাবেও প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেলের আবাসিকদের একে অন্যের ঘরে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাধা নেই । সেভাবেই অভিযুক্তর ঘরে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা । এই দুজনকে চেনেন এমন বেশ কয়েকজনের সঙ্গেও কথা বলছেন তদন্তকারীরা ।