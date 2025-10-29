মন্থার প্রভাব: অন্ধ্রে মৃত 1, প্রায় 2 লক্ষ হেক্টরের ফসল নষ্ট; ঝড়ের দাপটে বাড়ি-গাছ ভাঙল ওড়িশায়

মন্থার প্রভাব: অন্ধ্রে মৃত 1, প্রায় 2 লক্ষ হেক্টরের ফসল নষ্ট; ঝড়ের দাপটে বাড়ি-গাছ ভাঙল ওড়িশায়
দুর্বল হয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মন্থা ৷ বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছে, অন্ধ্র ও ওড়িশায় কতটা ক্ষতি করল ঘূর্ণিঝড় ; রইল বিস্তারিত ৷
Published : October 29, 2025 at 8:51 AM IST
অমরাবতী ও ভুবনেশ্বর, 29 অক্টোবর: ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে অন্ধ্র ও ওড়িশায় ব্যাহত জনজীবন ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ স্থলভাগে আঘাত হানার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং বুধবার গভীর রাত আড়াইটে নাগাদ, তীব্র ঘূর্ণিঝড় থেকে দুর্বল হয়ে মন্থা উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় ৷ গত 6 ঘণ্টা ধরে প্রায় উত্তর-পশ্চিম দিকে 10 কিলোমিটার বেগে অগ্রসর হচ্ছে বলে বুধবার ভোর 5টার সর্বশেষ আপডেটে জানিয়েছে আইএমডি ৷
মন্থার আগামী গতিপথ
ঝড়টি উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে প্রায় উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরবর্তী 6 ঘণ্টা ধরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তারপর এটি আরও দুর্বল হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে বলে জানিয়েছে আইএমডি ।
(A) Severe Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] weakened into a Cyclonic Storm over coastal Andhra Pradesh— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
The Severe Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over coastal Andhra Pradesh moved nearly northwestwards with a speed of 10 kmph during past six… pic.twitter.com/cDQmMDqdVm
সর্বশেষ পর্যবেক্ষণ অনুসারে, ঘূর্ণিঝড়ের পিছনের অংশটি ভূমিতে প্রবেশ করেছে এবং বর্তমানে উপকূলীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন, জাহাজ এবং উপগ্রহ ছাড়াও মছলিপতনম এবং বিশাখাপত্তনমে ডপলার ওয়েদার ব়্যাডার (ডিডব্লিউআর) দ্বারা সিস্টেমটি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ।
অন্ধ্রপ্রদেশে মন্থার প্রভাব
অন্ধ্রপ্রদেশের কোনাসিমা জেলার মাকানাগুডেম গ্রামে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ । ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজ্যের 38,000 হেক্টর জমির ফসল ধ্বংস হয়েছে এবং 1.38 লক্ষ হেক্টর বাগানের ফসল নষ্ট হয়েছে । মন্থার প্রভাবে, অন্ধ্রের নেলোর জেলায় মঙ্গলবার সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ।
প্রায় 76,000 মানুষকে ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, অন্ধ্র সরকার বিভিন্ন স্থানে 219টি চিকিৎসা শিবিরের ব্যবস্থা করেছে । ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখে 865 টন পশুখাদ্যের ব্যবস্থাও করেছে । সরকার মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা থেকে বুধবার সকাল 6টা পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় কবলিত জেলা কৃষ্ণা, এলুরু এবং কাকিনাড়ায় রাস্তায় যানবাহন চলাচল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা অব্যাহতিপ্রাপ্ত থাকবে বলে জানানো হয়েছে ।
ওড়িশায় মন্থার প্রভাব
প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উপকূলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ওড়িশায় ভূমিধস এবং ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ পাশাপাশি উপড়ে গিয়েছে বহু গাছ ৷ দক্ষিণ ওড়িশার আটটি জেলা - মালকানগিরি, কোরাপুট, রায়গড়া, গজপতি, গঞ্জাম, কন্ধমাল, কালাহান্ডি এবং নবরঙ্গপুর থেকে ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে । তবে, এই অঞ্চলের মোট 15টি জেলায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে । গজপতি জেলার আনাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কাছাকাছি পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর পড়ে পাঁচটি গ্রামের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে । জায়গাটি আগে ভূমিধস-প্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল । তাই, অবরোধ দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ এছাড়াও রায়গড়া জেলার গুণুপুর, গুড়ারি এবং রামনাগুড়া এলাকায় গাছ উপড়ে পড়েছে ।
গজপতি জেলার মোহনা থেকে পাওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে একটি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে একজন আহত হয়েছেন । তীব্র ঝড়ে ওই এলাকার একটি বাড়ির টিনের ছাদ উড়ে গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় রাজ্যের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন । তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের থাকার জন্য 2000-টিরও বেশি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং কোনও হতাহতের খবর নেই ৷ এনডিআরএফ, ওডিআরএএফ এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের সমন্বয়ে 153টি উদ্ধারকারী দল (6000 জনেরও বেশি কর্মী) দক্ষিণের আটটি জেলার ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে রয়েছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে ।
প্রশাসন ইতিমধ্যেই 30 অক্টোবর পর্যন্ত নয়টি জেলার স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে । 30 অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে । বিশেষ ত্রাণ কমিশনার (এসআরসি) ডি কে সিং জানিয়েছেন, পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষ যাতে উপকূলে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রশাসন সমস্ত সৈকত সিল করে দিয়েছে ।
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
29 অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ইয়ানামের বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং কিছু জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি ।
একইভাবে, বিচ্ছিন্ন জায়গায় 20 সেন্টিমিটারের বেশি অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, তীব্র ঘূর্ণিঝড় মন্থা অন্ধ্রপ্রদেশের অভ্যন্তরীণ এবং দক্ষিণ ওড়িশা, দক্ষিণ ছত্তিশগড় এবং তেলেঙ্গানার সংলগ্ন এলাকায় আঘাত হানার পর ছয় ঘণ্টা ধরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বজায় রাখার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
30 অক্টোবর বৃহস্পতিবার , উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের বিচ্ছিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।