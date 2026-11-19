ওড়িশা-অন্ধ্রের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে 'আকভান' ! 1 লক্ষের বেশি মানুষকে সরাল প্রশাসন
cyclone Akvan: শুক্রবার দুপুরে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 100 কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা । পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুই রাজ্যের প্রশাসন ।
Published : November 19, 2026 at 10:28 PM IST
গোপালপুর, 19 নভেম্বর: উপকূলের দিকে ক্রমশ এগোচ্ছে ঘূর্ণিঝড় । গোপালপুরের কাছাকাছি উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশার উপকূলের মাঝে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'আকভান' । শুক্রবার দুপুরে ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 100 কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা । পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুই রাজ্যের প্রশাসন । ওড়িশায় 1 লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব । লক্ষ্য একটাই, প্রাণহানি এড়িয়ে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা ।
বদলেছে গতিপথ
বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম-মধ্য অংশে অবস্থান করছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'। বৃহস্পতিবার দুপুর 2টো 30 মিনিটের তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টির অবস্থান ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের নারসাপুর থেকে প্রায় 390 কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে, কলিঙ্গপত্তনম থেকে 320 কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্বে এবং ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় 410 কিলোমিটার দক্ষিণে । পুরী থেকে দূরত্ব ছিল প্রায় 470 কিলোমিটার ।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে শুক্রবার, 20 নভেম্বর দুপুর নাগাদ নারসাপুর ও পুরীর মধ্যবর্তী উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে ঘূর্ণিঝড়টি । গোপালপুরের কাছাকাছি এলাকায় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সময় ঝড়ের সর্বোচ্চ স্থায়ী গতিবেগ ঘণ্টায় 90 থেকে 100 কিলোমিটার হতে পারে । দমকা হাওয়ার বেগ পৌঁছতে পারে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত ।
প্রথম দিকে মধ্য উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল । পরে গতিপথ বদলে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশার দিকে এগিয়েছে 'আকভান' । ফলে দুই রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সতর্কতা আরও জোরদার করা হয়েছে ।
অন্ধ্রপ্রদেশে লাল সতর্কতা, ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর উপকূলীয় জেলাগুলিতে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর । শ্রীকাকুলাম ও বিজয়নগরম জেলায় জারি হয়েছে লাল সতর্কতা । এই দুই জেলায় বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
পার্বতীপুরম মন্যম, আল্লুরি সীতারাম রাজু এবং অনাকাপল্লি জেলায় জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা । সেখানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কাকিনাড়া জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করে বিচ্ছিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ উত্তর অন্ধ্রের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে । কৃষকদেরও কৃষিকাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে । মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । সমুদ্র উত্তাল হওয়ার আশঙ্কায় উপকূলবর্তী এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে ।
ওড়িশায় প্রশাসনের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি
'আকভান'-এর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় ওড়িশা সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে । উপকূলবর্তী ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে । রাজ্যের মুখ্যসচিব অনু গর্গ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে 1 লক্ষ 5 হাজার 304 জনকে সরানো হয়েছে । বৃহস্পতিবার স্পেশাল রিলিফ কমিশনারের দফতরে প্রস্তুতি পর্যালোচনা বৈঠকের পর তিনি জানান, সরকারের প্রধান লক্ষ্য কোনও প্রাণহানি হতে না দেওয়া ।
রাজ্যজুড়ে 6 হাজার 109 টি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে । ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে খাবার, পানীয় জল, ওষুধ-সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । বিভিন্ন দফতরকে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 24 ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে । জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে 17টি স্যাটেলাইট ফোনও দেওয়া হয়েছে ।
রাজ্যের 14টি জেলায় আগাম 1 কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে । পরিস্থিতি বিবেচনা করে স্কুল, কলেজ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের ।
941টি ধসপ্রবণ এলাকায় বিশেষ নজরদারি
ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি ও উঁচু এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছে না প্রশাসন । সেই কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় 941টি ধসপ্রবণ স্থান চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে । এর মধ্যে রায়গড়ায় 169টি, গজপতিতে 211টি এবং মালকানগিরিতে 78টি জায়গা রয়েছে।
ওই এলাকাগুলিতে বসবাসকারী বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । পর্যটনকেন্দ্রগুলিতেও বিধিনিষেধ জারি করা হচ্ছে । পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা মাথায় রেখে রেল পরিষেবাতেও রুট পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছে । বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সিনিয়র আধিকারিকদের । প্রায় 1 হাজার 50টি জরুরি ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে মাঠে নামানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।
গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
ঘূর্ণিঝড়ের সময় মা ও সদ্যোজাতদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে ওড়িশা সরকার । 30 নভেম্বর বা তার আগে যাঁদের সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন প্রায় 9 হাজার 100 জন গর্ভবতী মহিলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে 3 হাজার 526 জনকে ইতিমধ্যেই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তাঁদের রাখা হয়েছে হাসপাতাল এবং 'মা গৃহ'-এ । জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের লক্ষ্য ।
388টি দমকল দল প্রস্তুত, নজরে 18টি জেলা
ঘূর্ণিঝড়ের জেরে গাছ উপড়ে পড়া, রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়া, জল জমে যাওয়া কিংবা বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে ওড়িশা ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস বিভাগকে । দমকল বিভাগের ডিজি সুধাংশু সারঙ্গি জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে মোট 388টি দমকল দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।
এর মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত 18টি জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে 216টি দল । এর মধ্যে 199টি নিয়মিত দল এবং 17টি অতিরিক্ত দল রয়েছে । পাশাপাশি ওএফডিআরএ-র 15টি এবং ওএফডিআরআই-এর 4টি দলও প্রস্তুত রাখা হয়েছে । আরও 20টি দলকে স্ট্যান্ডবাইয়ে রাখা হয়েছে । ঝড়ের পরে উদ্ধারকাজ, জলমগ্ন এলাকা থেকে মানুষকে সরানো এবং ভেঙে পড়া গাছ ও ধ্বংসাবশেষ সরানোর দায়িত্বে থাকবে এই দলগুলি ।
গঞ্জামে 84 হাজারের বেশি মানুষকে সরানো হয়েছে
দক্ষিণ ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে প্রশাসনের । জেলার পাঁচটি উপকূলবর্তী ব্লক—চিকিটি, রঙ্গেইলুন্ডা, ছত্রপুর, গঞ্জাম ও খাল্লিকোটে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন রাজ্যের বাণিজ্য ও পরিবহণ, ইস্পাত ও খনি দফতরের মন্ত্রী বিভূতি ভূষণ জেনা ।
জেলা প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, গঞ্জামে ইতিমধ্যেই 84 হাজারেরও বেশি মানুষকে বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরানো হয়েছে । আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে রান্না করা খাবার ও পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী । নদী ও জলাধারের জলস্তরের উপরেও নজর রাখতে বলা হয়েছে ।
চিকিটি ব্লকের 21টি গ্রামের 5 হাজার 201 জনের জন্য রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে । 11টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং 3টি ব্লকস্তরের আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে । ছত্রপুরে প্রায় 8 হাজার 154 জনকে সরানো হয়েছে । সেখানে 9টি বিনামূল্যের কমিউনিটি কিচেন চালু হয়েছে । গঞ্জাম ব্লকের 17টি গ্রামের প্রায় 4 হাজার 200 জনকেও নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে । খাল্লিকোটে 32টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।
জগৎসিংহপুর, কেন্দ্রাপাড়া ও বালেশ্বরে বাড়তি সতর্কতা
জগৎসিংহপুর জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে । জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, 11 হাজারেরও বেশি মানুষকে সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে । 60টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে । 30 নভেম্বরের মধ্যে সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন 246 জন গর্ভবতী মহিলাকে নিরাপদ স্থানে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য মজুত করা হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ পানীয় জলের বোতল । উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ, ওড্রাফ এবং দমকলের দল ।
কেন্দ্রাপাড়াতেও বুধবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে । নিচু ও উপকূলবর্তী এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 9টা পর্যন্ত প্রায় 10 হাজার মানুষকে সরানো হয়েছে বলে জেলা জরুরি বিভাগ সূত্রে খবর । 130টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং 540টি স্কুলকে প্রয়োজনে আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ।
বালেশ্বরে বৃহস্পতিবার হলুদ সতর্কতা থাকলেও শুক্রবারের জন্য লাল সতর্কতা জারি হয়েছে । নিচু ও বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরানোর পরিকল্পনা তৈরি করেছে প্রশাসন । উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে এনডিআরএফ এবং ওড্রাফ দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে । ভারী বৃষ্টির জেরে নদীর জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে ।
নদী ও জলাধারে নজর, কমানো হয়েছে জলস্তর
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় ওড়িশার জলসম্পদ দফতরও সতর্ক । 14 নভেম্বর থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের উপর নজর রাখছে দফতর । সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন জলাধারের জলস্তর 50 শতাংশ কমানো হয়েছে । বৃহস্পতিবার থেকে জলাধারের গেট বন্ধ রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে ।
এখনই বড় মাপের বন্যার আশঙ্কা নেই বলে দফতরের প্রাথমিক মূল্যায়ন । তবে বংশধারা, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, ঋষিকুল্যা, মহানদী, সুবর্ণরেখা ও বুধাবলঙ্গা-সহ একাধিক নদীর জলস্তরের উপর নজর রাখা হচ্ছে । ঘূর্ণিঝড়ের পরে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পেতে পারে । নদীবাঁধ ও জলপ্রবাহের পরিস্থিতিও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে । আগে চিহ্নিত বাঁধের ভাঙা অংশগুলির মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার দিলীপ রাউত ।
আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকার বার্তা প্রশাসনের
গজপতি জেলায় 24 ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালু হয়েছে । শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে । প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতেও নজরদারি চলছে । পুরী-সহ উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা প্রচার এবং সরানোর কাজ জোরদার করা হয়েছে ।
প্রশাসনের তরফে বাসিন্দাদের অকারণে বাইরে না বেরোনোর, গুজবে কান না দেওয়ার এবং সরকারি নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে । বিশেষ করে উপকূলবর্তী, নিচু ও বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষকে দ্রুত নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে বলা হয়েছে ।
শুক্রবার দুপুরে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য স্থলভাগে প্রবেশের আগে তাই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা । ঝড়ের গতিপথ এবং বৃষ্টির তীব্রতা কতটা বদলায়, তার উপর নির্ভর করবে পরবর্তী পরিস্থিতি । তবে দুই রাজ্যের প্রশাসনের কাছে আপাতত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, প্রাণহানি এড়িয়ে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা।