দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত 5 যুবক, আহত অনেক

দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার পথে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত 5 যুবক, আহত অনেক
Road Accident at Maharashtra: পুজোর 14 দিন আগে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ৷ ঘটনাস্থলেই পাঁচ যুবকের মৃত্যু ৷
Published : October 2, 2026 at 10:29 AM IST
অমরাবতী (মহারাষ্ট্র), 2 অক্টোবর: ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল পাঁচ যুবকের ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত 15-18 জন ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে ধামনগাঁওয়ের কাছে ৷ একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় বোলেরো পিকআপ ভ্যানের অন্তত পাঁচজন যুবকের মৃত্যু হয় ৷ এক ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তা জানান, রাত পৌনে একটার দিকে সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়ের 97 নম্বর চ্যানেলে (ধামনগাঁও রেলওয়ে এলাকার কাছে) এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
সূত্রের খবর, একটি দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যরা দেবী প্রতিমা নিয়ে পিকআপ ভ্যানে করে শেগাঁও থেকে ওয়ার্ধার দিকে যাচ্ছিলেন । ধামনগাঁওয়ের কাছে আসতেই পিছন দিক থেকে একটি ট্রাক তাদের গাড়িতে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ।
খবর পেয়েই ধামনগাঁও রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আহতদের দ্রুত ধামনগাঁও গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ওয়ার্ধার মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পুলিশ সুপার নিকেতন কদম এবং ধামনগাঁও পৌর পরিষদের সভাপতি অর্চনা রোথে হাসপাতালে যান ।
ওই আধিকারিক বলেন, "আহতদের প্রথমে ধামনগাঁও গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং পরে ওয়ার্ধা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় । দুর্ঘটনার কারণ নিশ্চিত করতে বিস্তারিত তদন্ত চলছে ।"
এর আগেও ধামনগাঁও রেলওয়ে সংলগ্ন সমৃদ্ধি মহাসড়কে দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে । 2022 সালের জুন মাসে ওই একই এলাকায় চন্দ্রপুরের একটি পরিবারের পাঁচ সদস্য প্রাণ হারিয়েছিলেন ৷ তাঁদের গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় এই ঘটনাটি ঘটে ।