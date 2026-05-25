1000 ফুট খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু আট পর্যটকের
গভীর খাদে পড়ল পর্যটকভর্তি গাড়ি ৷ যার জেরে প্রাণ গেল আট যুবকের ৷ তবে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করতে প্রশাসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে ৷
Published : May 25, 2026 at 10:31 AM IST
রায়গড় (মহারাষ্ট্র), 25 মে: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ৷ রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মহাবালেশ্বর-পোলাদপুর সড়কে পর্যটকভর্তি স্করপিও গভীর খাদে পড়ে যেতেই মৃত্যুমিছিল ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই খাদটির গভীরতা প্রায় 1000 ফুট ৷ সোমবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ওই খাদে পড়ে আট পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটকরা দাপোলি থেকে সাতারা যাচ্ছিলেন । সেই সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ সোমবার সকালে গভীর খাদ থেকে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এদিকে, খোঁজ না-মেলায় মৃতদের আত্মীয়-স্বজনরা খোঁজাখুজি শুরু করেন এবং পরবর্তীতে পুলিশের দ্বারস্থ হন । পুলিশি তদন্তে জানা যায়, পোলাদপুরের কাছে আম্বেনালি ঘাট এলাকায় দুর্ঘটনার পর পর্যটকদের ফোনগুলি বন্ধ হয়ে যায় ৷ তল্লাশি চালানোর সময় সোমবার সকালে পুলিশ 1000 ফুট গভীরে চারচাকাটিকে দেখতে পায় ।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ৷ পুলিশের এক আধিকারিক জানান, স্থানীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সহায়তায় এখন পর্যন্ত দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং বাকি দেহগুলি উদ্ধারের কাজ চলছে ৷ পোলাদপুর পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তল্লাশি চালাচ্ছে ৷ স্থানীয় গ্রামবাসীরাও সাহায্য করছে প্রশাসনকে ৷ পুলিশের তরফে মৃতদের পরিচয় জানা গিয়েছে । গাড়িটি সাতারা জেলার কোরেগাঁও তালুকের আসগাঁও গ্রামের ।
বর্তমানে ঘটনাস্থলে মহাবালেশ্বর ট্রেকার্স, প্রতাপগড় অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও উদ্ধার অভিযান চলছে । মৃতরা হলেন- রিতেশ লোখান্ডে (22), সুহাস লোখান্ডে (20), উৎকর্ষ শিংতে (21), নিখিল শিংতে (25), মহেশ পাওয়ার (25), আদিত্য সালুংখে (21) এবং রাজেশ কাটকর (35) ৷ তাঁরা সকলেই সাতারা জেলার বাসিন্দা । অন্য এক পর্যটক অর্থাৎ 19 বছরের অংশ চভান রত্নগিরি জেলার বাসিন্দা ছিলেন ।