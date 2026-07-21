তিস্তা প্রকল্পে দুর্ঘটনা: সুড়ঙ্গে বিস্ফোরণ-ধসে মৃত্যু 7 শ্রমিকের, আটকে অনেকে
সুড়ঙ্গের ভিতরে জমে থাকা মিথেন গ্যাস বের করার সময় হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ রাত পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে ৷
Published : July 21, 2026 at 7:44 AM IST
গ্যাংটক, 21 জুলাই: সিকিমে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলার অন্তর্গত তিস্তা স্টেজ 6 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সমরডুং টানেল বা সুড়ঙ্গে ভয়াবহ মিথেন গ্যাস বিস্ফোরণ ও তার জেরে নেমে আসা ধসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকা । ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জনের । পাশাপাশি সুড়ঙ্গের মুখ সম্পূর্ণ বুজে গিয়ে ভেতরে আটকে পড়েছেন অন্তত 25 জন নির্মাণকর্মী ৷ প্রশাসনের একটি অংশ মনে করছে এই সংখ্যাটা আরও বেশি ।
সুড়ঙ্গের ভিতরে তীব্র বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি, অক্সিজেনের মারাত্মক ঘাটতি এবং ঘোর অন্ধকারের কারণে উদ্ধারকাজ চালাতে চরম হিমশিম খেতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলগুলোকে । রাত পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে । ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । সোমবার বিকেল নাগাদ বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠে এনএইচপিসির ওই নির্মাণাধীন প্রকল্প এলাকা ।
স্থানীয় সূত্রের খবর, এনএইচপিসি তিস্তা স্টেজ 6 জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অধীনে পাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং নামের একটি সংস্থা এই এডিআইটি সুড়ঙ্গটি তৈরির দায়িত্বে ছিল । সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রায় 1.5 কিলোমিটার গভীরে দীর্ঘদিন ধরে বিপুল পরিমাণ বিপজ্জনক মিথেন গ্যাস জমে ছিল বলে জানা গিয়েছে । সোমবার দুপুর থেকে জমে থাকা সেই বিষাক্ত গ্যাস বাইরে বের করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল । কিন্তু সেই প্রচেষ্টার সময় আচমকা ঘটে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ । প্রচণ্ড কম্পনে সুড়ঙ্গের ভিতরে ও বাইরের পাহাড়ি ঢালে ধস নেমে আসে এবং সুড়ঙ্গের প্রবেশপথটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ।
বিস্ফোরণের সময় সুড়ঙ্গের মুখে থাকা কয়েকজন শ্রমিক কোনওক্রমে প্রাণ হাতে নিয়ে বাইরে পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, ভিতরের কাজ করতে থাকা কর্মীরা আটকে পড়েন ।
ঘটনার পরপরই এলাকাজুড়ে চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । প্রতিকূল পরিস্থিতি বিচার করে তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকাজে নামে নামচি জেলা প্রশাসন । উদ্ধারকাজে একে একে যোগ দেয় সিকিম পুলিশ, ভারতীয় সেনা, দমকল বাহিনী, সিকিম রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং শিলিগুড়ি ও পাকিয়ং থেকে আসা জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিশেষ দল ।
পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বিশেষ গ্যাস নিরাপত্তা ও উদ্ধার সরঞ্জাম নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে । সুড়ঙ্গের ভিতরটা বর্তমানে কার্যত বিষাক্ত ধোঁয়া ও অক্সিজেনের অভাবে মারাত্মক রূপ নিয়েছে । উদ্ধারকারীরা সুড়ঙ্গের ভিতরে দ্রুত অক্সিজেন সরবরাহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে আটকে থাকা শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখা যায় ।
উদ্ধারের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন নামচির জেলাশাসক আনুফা তামলিং । ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তিনি জানান, সুড়ঙ্গের ভিতরে ঠিক কতজন শ্রমিক আটকে রয়েছেন তা জানতে সংশ্লিষ্টদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । পরিস্থিতি অনুযায়ী আটকে থাকা শ্রমিকের সংখ্যায় কিছুটা কমবেশি আসতে পারে । আপাতত তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হল সুড়ঙ্গে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাব কমিয়ে অক্সিজেন পাঠানো এবং আটকে পড়া কর্মীদের দ্রুত ও নিরাপদে বাইরে বের করে আনা ।
দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই সিকিম-সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে । আটকে পড়া শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা চোখের জল আর আতঙ্ক নিয়ে সুড়ঙ্গের বাইরে প্রহর গুণছেন । অন্ধকার এবং প্রতিকূল পাহাড়ি আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলেও এনএইচপিসি ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে থেকে প্রতিনিয়ত উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন ।