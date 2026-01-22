স্টিল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ, মৃত কমপক্ষে 6 শ্রমিক
কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ৷ অন্তত 6 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন ৷
Published : January 22, 2026 at 1:55 PM IST
বালোদাবাজার (ছত্তিশগড়), 22 জানুয়ারি: স্টিল প্ল্যান্টে ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হল কমপক্ষে 6 জন শ্রমিকের ৷ আহত 5 জন ৷ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের বালোদাবাজার-ভাটাপাড়ার একটি স্টিল প্ল্যান্টে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ভাটাপাড়ার বাকুলাহি গ্রামে রিয়াল ইস্পাত স্পঞ্জ আয়রন প্ল্যান্ট আছে ৷ সেখানেই বিস্ফোরণ হয়েছে ৷
খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালোদাবাজার পুলিশ ও প্রশাসনের উচ্চস্তরীয় আধিকারিকরা ৷ পৌঁছেছে দমকল বাহিনীও ৷ উদ্ধার কার্য শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ আহতদের বিলাসপুরের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ৷ ভাটাপাড়া গ্রামীণ পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে ৷ পুলিশ আধিকারিক হেমন্ত প্যাটেল বলেন, "নিপনিয়া থানা এলাকায় এই ঘটনায় অন্তত 5 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তিন-চার জন বিস্ফোরণের আগুনে ঝলসে গিয়েছেন ৷" তবে পরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয় 6 ৷
STORY | Six workers killed in blast at sponge iron factory in Chhattisgarh— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2026
At least six workers were killed and several others injured in a blast at a sponge iron factory in Chhattisgarh's Balodabazar- Bhatapara district on Thursday, officials said.
READ:… https://t.co/i06HZEx8sy
জেলার কালেক্টর দীপক সোনি ফোনে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে এই খবরটি নিশ্চিত করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, প্রাথমিক খবর অনুযায়ী বিস্ফোরণটি হয় ওই প্ল্যান্টের ডাস্ট সেটলিং চেম্বারের (ডিএসসি) ভিতরে ৷ তখন গরম লোহার গুঁড়ো এসে পড়ে শ্রমিকদের উপর ৷ তাঁদের মধ্যে ঘটনাস্থলে 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ পাশাপাশি আরও পাঁচজন গুরুতর জখম হয়েছেন ৷ তাঁদের শরীরে অনেকাংশ ঝলসে গিয়েছে ৷ ওই পাঁচজনকে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে ছত্তিশগড় ইনস্টিটউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (সিআইএমএস)-এ ভর্তি করা হয়েছে ৷
রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্যাম বিহারী জয়সওয়াল এই ঘটনায় তিনি গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনা নিয়ে কালেক্টরের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে ৷ গুরুতর জখমদের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এর সঙ্গে এই দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল, তা নিয়ে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন কালেক্টরকে ৷ এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷ এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে সরকার রয়েছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন শ্যাম বিহারী জয়সওয়াল ৷ তাদের সবরকম সাহায্য করবে ছত্তিশগড়ের বিজেপি সরকার ৷
গত 10 জানুয়ারি সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থানার চম্পাহাটির হাড়াল গ্রামে বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ মৃত্যু হয় একজনের ৷ তিনজন গুরুতর জখম হন ৷ বছরখানেক আগে এই হাড়াল গ্রামের সর্দার পাড়াতেই একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণস্থলে বাজি তৈরির কাজ চলছিল ৷ বেশ কয়েকজন শ্রমিক ওই বাড়িটিতে বাজি তৈরির কাজ করছিলেন ৷ তখনই আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে ৷ অভিঘাত এতটাই যে বাড়িটির একাংশ গুঁড়িয়ে গিয়েছে ৷ কাছাকাছি থাকা একটি বড় গাছও ঝলসে গিয়েছে ৷