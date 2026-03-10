কাজ চলাকালীন দুর্ঘটনা, নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের দেওয়াল ধসে 7 শ্রমিকের মৃত্যু

কাজ চলাকালীন দুর্ঘটনা, নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের দেওয়াল ধসে 7 শ্রমিকের মৃত্যু
নির্মীয়মাণ প্রকল্পের দেওয়াল ধসে পড়তেই আটকা পড়ে অন্তত 10 জন শ্রমিক ৷ এসডিআরএফ ও পুলিশি তৎপরতায় তাঁদের কোনওরকমে উদ্ধার করা হলেও সাতজনের প্রাণ যায় ৷
Published : March 10, 2026 at 8:41 AM IST
গুরুগ্রাম (হরিয়ানা), 10 মার্চ: কাজ চলাকালীন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ৷ সোমবার রাতে, হরিয়ানার গুরুগ্রামের গ্লোবাল সিগনেচার সোসাইটিতে একটি নির্মীয়মাণ প্রকল্পের কাজ চলছিল ৷ তখনই আচমকায় একটি দেওয়াল ধসে পড়ে । যার জেরে ধসে নীচে আটকে যান শ্রমিকরা ৷ খবর পেয়ে বিলাসপুর থানা এবং এসডিআরএফ (SDRF)-এর আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাদা-মাটির নীচ থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করেন ৷ পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ায় সময় লেগে যায় কয়েক ঘণ্টা ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুগ্রামের ওই সোসাইটিতে পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার বা বর্জ্য শোধন (Sewage Treatment Plant)-এর কাজ চলছিল ৷ রাত 8টার দিকে, বেসমেন্টে একটি মাটির দেওয়াল হঠাৎ ধসে পড়ে ৷ যার ফলে 10 জন শ্রমিক আটকে পড়েন । ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য শ্রমিকরা উদ্ধার করতে গেলে কোনও লাভ হয়নি ৷ পরে পুলিশ ও রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা এসে শ্রমিকদের উদ্ধার করেন ৷
কিন্তু কাদা-মাটি মেশানো ওই জায়গায় শ্রমিকরা এমনভাবে আটকে পড়েন যে তাঁদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে উদ্ধারকারীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ৷ ওই এলাকা শহর থেকে দূরে রাজস্থান-হরিয়ানায় সীমানায় ৷ তাই শ্রমিকদের উদ্ধার করে রাজস্থানের ভিওয়াড়ির সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানকার চিকিৎসক সাত শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ আপাতত তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
ভিওয়াড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতুল সাহু জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে রয়েছে পরমেশ্বর (52), সতীশ (35), ভাগীরথ (50) এবং মঙ্গল (32)। বাকি তিনজনের এখনও পরিচয় জানা যায়নি । হরিয়ানা পুলিশকে এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে ।
ভিওয়াড়ি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক সাগর অরোরা বলেন, "হরিয়ানার কাপাদিয়াবাসে যা ভিওয়াড়ি (রাজস্থান) থেকে খুব কাছেই সিগনেচার গ্লোবাল বিল্ডার সোসাইটিতে খনন কাজ চলছিল ৷ গতকাল সেখানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে ৷ মাটির নীচে চাপা পড়ে সাত শ্রমিকের মৃত্যু হয় । সাত শ্রমিকের মৃতদেহ ভিওয়াড়ি সরকারি হাসপাতালে আনা হয়েছে । মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে । রাজস্থান পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে । মৃতদের পরিবার-পরিজনদের খবর দেওয়া মাত্রই তাঁরা হাসপাতালে পৌঁছন ৷"
শ্রমিকদের পরিবার ক্ষুব্ধ- শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা বলছেন, "প্রশাসন এখনও বিষয়টি অবহেলা করছে । আমাদের ঘটনাস্থলে যেতে দেওয়া হচ্ছে না । আমরা তো প্রিয়জনকে হারালাম ৷ এর দায়ভার প্রশাসনের ৷"