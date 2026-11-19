সদ্যোজাতদের 5-10 লাখ টাকার বিনিময়ে ভিনরাজ্যে বিক্রি ! গ্রেফতার 3 মহিলা
Child Trafficking: অভিযোগ, ওই মহিলারা বেশ কিছুদিন ধরে এই শিশু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । পুলিশ হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে বলে জানা গিয়েছে ।
Published : November 19, 2026 at 2:20 PM IST
রায়পুর(ছত্তিশগড়), 19 নভেম্বর: ছত্তিশগড়ে শিশু পাচারের চক্র ফাঁস ৷ সদ্যোজাতদের 5-10 লাখ টাকার বিনিময়ে বিক্রির অভিযোগে তিন মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতরা রায়পুর ও ভিলাইয়ের বাসিন্দা । আজাদ চক থানায় এই তিন মহিলার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ।
পশ্চিম জোনের ডিসিপি রবিনসন গুরিয়া বলেন, "ওড়িশার সুন্দরগড়ের বাসিন্দা এক মহিলাকে তাঁর সদ্যোজাত-সহ আজাদ চক থানা এলাকার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে । তাঁকে অবিলম্বে উদ্ধার করে একটি 'সখী' কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ।"
পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলার বয়ান অনুযায়ী, চলতি বছরের গত 4 নভেম্বর সন্তান প্রসবের পর কৃতিকা সাহু মহিলাকে ও তাঁর নবজাতককে অহল্যা নামদেবের বাড়িতে রেখেছিলেন । কৃতিকা নবজাতককে বিক্রি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন । এই ঘটনায় তিন মহিলার বিরুদ্ধে জড়িত থাকার অভিযোগ করা হয়েছে ৷ তাঁরা হলেন রায়পুরের আমাপাড়ার বাসিন্দা কৃতিকা সাহু, গুঢ়িয়ারি থানা এলাকার বাসিন্দা অহল্যা নামদেব এবং তৃতীয় অভিযুক্ত গীতিকা নাগ, যিনি ভিলাই-3 এলাকায় থাকেন ।
ডিসিপি আরও বলেন, "অভিযুক্তদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এবং ডিজিটাল প্রমাণের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে ওই তিন মহিলা দীর্ঘদিন ধরে টাকার বিনিময়ে শিশু পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । নবজাতক কেনাবেচার এই কারবার কেবল ছত্তিশগড়েই সীমাবদ্ধ ছিল না ৷ তাদের নেটওয়ার্ক আমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, চেন্নাই-সহ বিভিন্ন বড় শহর এবং ওড়িশার বিভিন্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ৷ যেখানে তারা শিশুদের পাচার করে পাঠিয়ে দিত ।"
একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 17 নভেম্বর আজাদ চক থানায় বিভিন্ন ধারায় শিশু পাচারের একটি মামলা দায়ের হয় ৷ তারপর সন্দেহভাজন তিন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আরও তথ্য প্রমাণ পাওয়ার পরই ধৃতদের বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।
পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় আরও কয়েকজন ব্যক্তি জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ যাদের মধ্যে শিশু বিক্রয়কারী থেকে শুরু করে ক্রেতারাও অন্তর্ভুক্ত । নবজাতকদের 5 লাখ থেকে 10 লাখ টাকার বিনিময়ে কেনাবেচা করা হয়েছিল । এছাড়া যেসব হাসপাতাল এই শিশুদের জন্ম সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিল, তাদের বিরুদ্ধেও পুলিশ ব্যবস্থা নেবে বলে জানা গিয়েছে ।