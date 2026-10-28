হজের নামে প্রতারণা ! সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ডের মুখে বাংলা-কেরলমের 8 জন
Umrah Scam Turns Nightmare: মাদক পাচার-কাণ্ডে জেড্ডার কারাগারে বন্দি সকলে ৷ পরিবার তাঁদের দেশে ফেরানোর আর্জি জানিয়েছে সরকারের কাছে ।
Published : October 28, 2026 at 7:19 PM IST
ত্রিশূর (কেরলম), 28 অক্টোবর: হজ ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে মাদক চোরাচালানে ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷ সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ডের মুখে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলমের বাসিন্দা মোট আট ভারতীয় নাগরিক । তার মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া কামাল, হাফিজুল শেখ, আব্রাহাম শেখ, সাওয়াদিন শেখ, নাসিমুদ্দিন এবং জিজুল গাজী-সহ আরও একজন । আর কেরলমের ত্রিশূরের কোচান্নুর মুথুভাম্মালের বাসিন্দা 40 বছর বয়সি উমর শরিফ ৷ বর্তমানে তাঁরা সকলে জেড্ডার কারাগারে বন্দি রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
মিষ্টির আড়ালে মাদক পাচার
উমর শরিফের পরিবারের অভিযোগ, প্যালেস্তাইন ও সুদানের শিশুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-কেরলমের বাসিন্দাদের হাতে মিষ্টি পাঠানো হয়েছিল ৷ ওই মিষ্টির আড়ালে অভিযুক্তরা মাদকদ্রব্য লুকিয়ে দিয়েছিল । জেড্ডা বিমানবন্দরে যেতেই মাদক-সহ আট সদস্যের ওই দলটিকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁরা গত দু'মাস ধরে সেখানকার কারাগারে বন্দি রয়েছেন । ত্রিশূরের কোচান্নুরের বাসিন্দা আশিক থাঙ্গাল এবং মালাপ্পুরমের নান্নামুক্কুর বাসিন্দা আলি এই পুরো মাদক পাচার চক্রের মূল মাস্টার মাইন্ড বলে অভিযোগ ।
উমর শরিফের স্ত্রী ও কাকা ইটিভি ভারতকে জানান, কারাগারে বন্দি ওই আট ভারতীয়র মালপত্রের ভেতর নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য, বিশেষ করে 'লিরিকা' (প্রেগাবালিন) বড়ি পাওয়া গিয়েছে । কেবল উমর শরিফের কাছ থেকেই 14 কেজি মাদক উদ্ধার করা হয়েছে । বাকিদের মালপত্র থেকেও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে । সেখানকার প্রশাসন অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি বড় অঙ্কের জরিমানার দাবি জানিয়েছে, যা ওই ভারতীয়দের পরিবারের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সৌদি আরবে মাদক চোরাচালানের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আতঙ্ক আরও তীব্র হয়েছে ।
বন্ধুর পাতা ফাঁদে পা
উমর শরিফের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমার স্বামী উমর শরিফকে তাঁর বন্ধু আশিক থাঙ্গাল চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এবং বিনামূল্যে হজ করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে সৌদি আরবে নিয়ে যান । তাঁকে জেড্ডায় রাজমিস্ত্রির কাজের সুপারভাইজার হিসেবে তিন মাসের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে মাসিক বেতন হওয়ার কথা ছিল ভারতীয় মূল্যে 1 লক্ষ টাকা । শুরুতে আমার স্বামীকে কোয়েম্বাটুরে যেতে বলা হয় এবং সেখান থেকে তিনি বিমানে জেড্ডার উদ্দেশ্যে রওনা হন । এরপর থেকে তাঁর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি আমাদের ।"
তিনি আরও বলেন, "স্বামীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে আমরা আশিক থাঙ্গালের সঙ্গে যোগাযোগ করি । আশিক প্রথমে দাবি করেন যে, শরিফের ফোনটি পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে । পরবর্তীতে আবারও ফোন করলে আশিকের স্ত্রী ফোন ধরেন এবং জানান যে, উমর শরিফ মাদক সংক্রান্ত একটি মামলায় কারাগারে বন্দি আছেন ৷"
সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা
উমর শরিফের 11 ও 4 বছর বয়সি দুটি সন্তান এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বাবা-মা রয়েছেন । পরিবারের সদস্যরা এখন চরম অসহায় অবস্থায় রয়েছেন ৷ পরিবারটি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে এডিজিপি, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা এবং পুলিশ কমিশনারের দফতরে চিঠি দিয়েছে । এছাড়া তারা সাংসদ ই টি মহম্মদ বশিরের মাধ্যমে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং তাদের সহায়তা নিয়ে ওই আটজনকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে । পরিবারটি সরকারের কাছে কাতর আর্জি জানিয়েছে, যাতে উমর শরিফকে দেশে ফিরিয়ে আনা যায়, প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া যায় এবং সৌদি আরবে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তা পাওয়া যায় ।
সাংসদ ই টি মহম্মদ বশির গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন । ওই চিঠিতে তিনি উমর শরিফের জন্য অবিলম্বে ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন এবং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছেন ।
সহায়তার আশ্বাস ভারতীয় দূতাবাসের
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেড্ডায় নিযুক্ত ভারতীয় কনসাল জেনারেল ই টি মহম্মদ বশিরের চিঠির জবাব দিয়েছেন । ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা সৌদি আরবের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছেন । কনসাল জেনারেলের কার্যালয় থেকে চিঠিতে বলা হয়েছে, সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া গেলে তা সংশ্লিষ্ট পরিবারকে জানানো হবে । পাশাপাশি ওই ভারতীয় নাগরিকের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের আইনি সহায়তা দূতাবাসের তরফে দেওয়া হবে ।