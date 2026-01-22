ETV Bharat / bharat

জম্মু-কাশ্মীরে খাদে পড়ল সেনার গাড়ি, মৃত কমপক্ষে 10 জওয়ান

জম্মুর ভাদেরওয়ায় দুর্ঘটনার কবলে সেনাবাহিনীর গাড়ি ৷ গাড়িটিতে মোট 21 জন জওয়ান ছিলেন ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি 200 ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়।

ARMY VEHICLE PLUNGES INTO GORGE
খাদে পড়ল সেনার গাড়ি, মৃত কমপক্ষে 10 জওয়ান (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 22, 2026 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জম্মু, 22 জানুয়ারি: জম্মু-কাশ্মীরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় সেনাবাহিনীর গাড়ি ৷ মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে 10 জওয়ানের । আহত হয়েছেন 11 জওয়ান ৷ বৃহস্পতিবার ডোডা জেলায় ভাদেরওয়া-চাম্বা সড়কে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে গাড়িটি 200 ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ গাড়িটিতে 21 জন সেনা জওয়ান ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷

ভাদেরওয়ার ব্লক মেডিকেল অফিসার (বিএমও) ডাক্তার বর্ষা শর্মা ইটিভি ভারতকে বলেন, "সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ গাড়িটিতে 21 জন জওয়ান ছিলেন ৷ ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় 10 জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছে আরও 11 জন ৷ সেনার তরফে আহতদের বড় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ তবে সামান্য আহত একজন সেনাকে ভাদেরওয়া হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।"

সেনার এক কর্মকর্তা জানান, ডোডা জেলায় খান্নি টপের কাছে ভাদেরওয়া-চাম্বা সড়কে সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । রাস্তায় বরফ থাকার কারণে গাড়িটি পিছলে গভীর খাদে পড়ে যায় ৷ এর ফলে বেশ কয়েকজন সেনার মৃত্যু হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন ।"

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্তারা আহতদের চিকিৎসার জন্য ভাদেরওয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন । স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তারদের সহায়তার জন্য জিএমসি ডোডা থেকে অ্যাম্বুলেন্স-সহ ডাক্তার ও প্যারামেডিকদের একটি দলও সেখানে পাঠানো হয়েছে ।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর (উপ-রাজ্যপাল) মনোজ সিনহা ৷ সেনাবাহিনীর গাড়ি দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে এক বিবৃতিতে উপরাজ্যপাল সিনহা লেখেছেন, "ডোডা জেলায় সেনার গাড়ি দুর্ঘটনায় আমরা 10 জন জওয়ানকে হারিয়েছি ৷ এই ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত । আমরা সাহসী সেনাদের অসামান্য বীরত্ব ও তাঁদের আত্মত্যাগ সর্বদা স্মরণ করব। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা ।"

তিনি আরও লেখেন, "এই গভীর দুঃখের মুহূর্তে, সমগ্র জাতি শোকাহত পরিবারগুলোর পাশে সংহতি ও সমর্থন নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে । 10 জন আহত সেনাকে বিমানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আমি তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷"

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷ এক্স হ্যান্ডেলে নিহত সেনা পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন ।

TAGGED:

10 SOLDIERS KILLED
ARMY VEHICLE ACCIDENT
ARMY VEHICLE IN JAMMU KASHMIR
খাদে সেনার গাড়ি মৃত 10 জওয়ান
ARMY VEHICLE PLUNGES INTO GORGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.