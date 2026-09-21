12 মৃত্যুর ধাক্কা সামলে ইতিহাস গ্যাংটক জুলজিক্যাল পার্কে ! এক মরশুমে জন্মাল বিরল বন্যপ্রাণীরা
Sikkim Himalayan Zoological Park: বহু বছর ধরে চলা প্রাণপণ চেষ্টা এবং বৈজ্ঞানিক পরিচর্যার পর এই বিরল প্রাণীদের জন্ম হওয়ায় উচ্ছ্বসিত পার্ক কর্তৃপক্ষ ।
Published : September 21, 2026 at 1:03 PM IST
গ্যাংটক, 21 সেপ্টেম্বর: জলবায়ু পরিবর্তন এবং নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মাঝেই সিকিমের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এক অভূতপূর্ব মাইলফলক অর্জন । গ্যাংটকের বুলবুলের পাহাড়ি কোলজুড়ে অবস্থিত হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক চলতি বছরে তাদের সফল প্রজনন মরশুমের কথা সামনে আনল।
এক মরশুমে পাঁচটি সুস্থ রেড পান্ডা শাবক, দু'টি বিপন্ন হিমালয় ব্ল্যাক বিয়ার বা কালো ভল্লুক এবং চারটি হিমালয়ান গোরাল বা পাহাড়ি ছাগলের জন্ম কেন্দ্রটিতে আনন্দের বার্তা নিয়ে এসেছে । বহু বছর ধরে চলা প্রাণপণ চেষ্টা এবং বৈজ্ঞানিক পরিচর্যার পর এই বিরল প্রাণীদের জন্ম হওয়ায় উচ্ছ্বসিত পার্ক কর্তৃপক্ষ ।
রেড পান্ডা প্রজনন কর্মসূচির জন্য এই সাফল্যর পিছনে রয়েছে এক ইতিহাস । 1996-97 সালে কেন্দ্রটিতে যখন রেড পান্ডা সংরক্ষণ ও কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি চালু করা হয়, তখন থেকেই পার্ক কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে । বিশেষ করে 2012 থেকে 2017 সালের মাঝামাঝি সময়ে ভয়াবহ ক্যানাইন ডিসটেম্পার ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এক এক করে 12টি রেড পান্ডার মৃত্যু হয়েছিল । এতে বিশাল ধাক্কা খায় প্রজনন প্রক্রিয়া ৷ টানা সাত বছর কোনও পুরুষ প্রজননক্ষম রেড পান্ডা ছিল না পার্কে । এরপর 2022 সালে নতুন জোড়া আনা হয় । খোলা জঙ্গলে বেড়ে ওঠা আরও তিনটি পান্ডা পরে যুক্ত হওয়ায় খরা কাটে ।
এবারের জুন ও জুলাই মাসে তিনটি পৃথক ধাপে মোট ছ'টি রেড পান্ডার জন্ম হয় । তবে, চরম প্রতিকূল আবহাওয়া ও লাগাতার বৃষ্টির কারণে একটি শাবক মারা যায়, কিন্তু বাকি পাঁচটি সুস্থ রয়েছে । 'সংরু ও পুণ্ডি' নামক পান্ডা দম্পতি অতিরিক্ত আর্দ্রতা থেকে বাঁচাতে বারবার তার বাচ্চাদের নিরাপদ ও শুকনো জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায় । চিকিৎসকদের নিরবচ্ছিন্ন নজরদারিতে পাঁচটি শাবককেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে ।
নবজাতকদের প্রাথমিক এই সংবেদনশীল দিনগুলি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল বলে উল্লেখ করেন পার্কের ডিরেক্টর সাঙ্গে গ্যাৎসো । তিনি বলেন, "জুন ও জুলাই মাসে আমাদের কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচির আওতায় মোট ছয়টি রেড পান্ডার জন্ম হয়, যার মধ্যে পাঁচটি সফলভাবে বেঁচে গিয়েছে । বিলুপ্তপ্রায় এই প্রজাতির সংরক্ষণে এটি আমাদের অত্যন্ত বড় একটি সাফল্য, কারণ এক বছরে এতগুলি পান্ডার জন্ম আমাদের ইতিহাসে প্রথম ।"
সাঙ্গে যোগ করেন, "জন্মের পর প্রথম দুই মাস পান্ডা শাবকদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে মাত্র 40 থেকে 50 শতাংশ । এটি অত্যন্ত সংকটজনক সময় । তাই এই ঝুঁকি এড়াতে আমরা শুরু থেকেই অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসক ও কর্মীদের মাধ্যমে নিবিড় নজরদারিতে রেখেছিলাম এবং সব পরিস্থিতি অনুকূলে আসার পরই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিই । বর্তমানে এই উদ্যানে রেড পান্ডার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13 ।"
শুধু রেড পান্ডাই নয়, সিকিমের অন্যান্য বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সুরক্ষাতেও পার্কটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে । বৃক্ষচ্ছেদন এবং বেআইনি শিকারের কারণে বিপন্ন তালিকায় থাকা দু'টি হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার ছানার জন্ম হয়েছে । পাশাপাশি, গত বছরের শেষদিকে এই উদ্যান থেকে ছ'টি পুরুষ হিমালয়ান গোরালকে সফলভাবে বনের মুক্ত পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল । তারপর এবার আরও চারটি নতুন গোরাল ছানার জন্ম তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত করল ।
বর্তমানে প্রায় 230 হেক্টর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে 13টি ভিন্ন প্রজাতির মোট 92টি বন্যপ্রাণী রয়েছে। যার মধ্যে ক্লাউডেড লেপার্ড, হিমালয়ান টার এবং শকুন অন্যতম । সিকিমের বন ও পরিবেশ দফতরের এক আধিকারিক এই সাফল্যের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "আমাদের পার্কের প্রজননের এই অগ্রগতি সিকিমের সার্বিক জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে ভারতে অরুণাচল প্রদেশের পর সিকিমে সবচেয়ে বেশি-প্রায় 300টির মতো বুনো রেড পান্ডা স্বাধীনভাবে বসবাস করে ।"
সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রেখে প্রাণীগুলিকে বড় করে তোলার যে নিরলস প্রচেষ্টা পার্কের বায়োলজিস্ট ও জু-কিপাররা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের বন্যপ্রাণী রক্ষায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ।