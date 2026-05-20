উত্তরপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মালদার চারজনের, আহত দুই

উত্তরপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল মালদার চারজনের, আহত দুই
নিহতদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বাসিন্দা মাসুদ, নাসিমুল ও হাশিম এবং রামপুর জেলার গাড়িচালক সলমনের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : May 20, 2026 at 2:34 PM IST
আমরোহা, 20 মে: ভিন রাজ্যের দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বাংলার চার বাসিন্দার ৷ মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলায় ৷ এদিন জাতীয় সড়কে ছোট চারচাকার গাড়ির সঙ্গে অন্য একটি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয় চারজনের ৷ এরা প্রত্যেকেই মালদার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷
ওয়াগানর গাড়িতে দিল্লি যাওয়ার পথে এক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয় ৷ ঘটনায় দু'জন আহত হয়েছেন বলে খবর । মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে ।
বুধবার মান্ডি ধনৌরা পুলিশ সার্কেল অফিসার অঞ্জলি কাটারিয়া জানান, পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বাসিন্দা মাসুদ, নাসিমুল, হাশিম, হাসনাইন এবং চুনান বারাণসীতে হাফেজ পড়তেন ৷ তিন দিন আগে তাঁরা বেরেলিতে ঘুরতে এসেছিলেন ৷ সেখান থেকে সলমন নামে এক ব্যক্তির গাড়ি ভাড়া করে বারাণসীগামী ট্রেন ধরার জন্য মঙ্গলবার রাতে দিল্লির দিকে যাচ্ছিলেন । সেই সময় গাজরৌলা থানা এলাকার জাতীয় সড়কে নাইরা পেট্রল পাম্পের কাছে দ্রুত গতিতে একটি অন্য গাড়ির সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয় । ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয় ৷ আহতদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয় । আহত আরও দু'জনকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । নিহত ও আহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে ।
তিনি জানান যে, নিহতদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার বাসিন্দা মাসুদ, নাসিমুল ও হাশিম এবং রামপুর জেলার গাড়িচালক সলমনের মৃত্যু হয়েছে ৷ অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হাসনাইন ও চুনান আহত হয়েছেন । সেখান থেকে পঞ্চায়েত নামা পূরণ করার পর মৃতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা মর্গে পাঠানো হয়েছে ।
এ প্রসঙ্গে অঞ্জলি কাটারিয়া জানান যে, ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং মৃত ও আহতদের আত্মীয়রা আসার পর তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং তারপরেই এই মামলায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে । বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে ।