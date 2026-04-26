বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত 6, পাঁচজন একই পরিবারের

বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত 6, পাঁচজন একই পরিবারের
হাজারিবাগের দানুয়া ঘাটি দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন । তাঁরা সবাই একটি বিয়েতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ।
Published : April 26, 2026 at 2:25 PM IST
হাজারিবাগ, 26 এপ্রিল: বিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ৷ প্রাণ গেল ছয় জনের ৷ শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চৌপরণ থানার অন্তর্গত দানুয়া উপত্যকা এলাকায় ৷ সকলের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে । নিহতদের মধ্যে পাঁচজন একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে ।
পুরো পরিবারটি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ধানবাদ থেকে বিহারের শেরঘাটি যাচ্ছিল । সেই সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ বারহি এসডিপিও অজিত কুমার বিমল ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন ।
একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের মৃত্যু
বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল বিহারে ৷ ধানবাদ থেকে বিহারের শেরঘাটি যাচ্ছিল সবাই । বিয়েতে পৌঁছানোর আগেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পুরো পরিবারটি প্রাণ হারায় । শনিবার গভীর রাতে সব মৃতদেহ শনাক্ত করা হয় । নিহতদের সম্পর্কে খবর পাওয়ার পর এটা জেনে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে যে, নিহত পাঁচজনই একই পরিবারের সদস্য ।
অন্য একজনকে চালক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে । নিহতদের মধ্যে রয়েছেন শিব কুমার ভূঁইয়া, তাঁর স্ত্রী রুবি কুমারী, তাঁর দুই মেয়ে সোনি কুমারী ও সুহানি কুমারী, তাঁর শ্বশুর এবং চালক । মহকুমা হাসপাতালে দেহগুলি নিয়ে যাওয়ার পর ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে । ঘটনার পর নিহতদের আত্মীয়রা হাসপাতালে পৌঁছেছেন ।
পিছন থেকে ট্রাকের ধাক্কায় গাড়ি
এই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে । আঁকাবাঁকা উপত্যকার রাস্তায় পিছন থেকে আসা একটি ট্রাক গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় । আরও জানা গিয়েছে যে, ঘটনাস্থলে তেলের মতো একটি পদার্থ ছড়িয়ে পড়ায় এলাকাটি পিচ্ছিল হয়ে যায় । দুর্ঘটনার কারণে ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় । স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে লোকজনকে উদ্ধার করতে শুরু করেন ।
কিছুদিন আগেই দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল
এই ঘটনা নিয়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । তারা প্রশাসনের কাছে রাস্তাটি মেরামত করার দাবি জানিয়েছেন । এই এলাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে এবং এতে প্রাণহানি হয় বলে তাদের অভিযোগ । কিছুদিন আগে একই পরিবারের দু'জন সদস্য মারা যান । এই উপত্যকাটি 'মৃত্যু উপত্যকা' নামেও পরিচিত ।