জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনা, একই গ্রামের 7 জনের মৃত্যু
বাস ও অটোর সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই চার জনের মৃত্যু হয় ৷ পরে হাসপাতালে মারা যান তিন জন ৷ আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
Published : August 27, 2026 at 11:25 AM IST
চিলাকালুরি পেট (অন্ধ্রপ্রদেশ), 27 অগস্ট: ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল সাত জনের ৷ বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাডু জেলার চিলাকালুরি পেট ক্রসিংয়ের কাছে ৷
বিজয়ওয়াড়া থেকে তিরুপতিগামী বেসরকারি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি অটো রিকশার সংঘর্ষ হয় । অটোটি প্রকাশম জেলার কোন্দামঞ্জুলুর থেকে ভেলোরের দিকে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ তাতে অটো রিকশায় থাকা 15 জন যাত্রীর মধ্যে সাত জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং আট জন গুরুতর আহত । যার মধ্যে চার জন শিশুও রয়েছে । স্থানীয়রা জানান, অটোচালকের অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ।
বাপাতলা জেলার কোন্দামানজুলুরুতে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । আহতদের চিকিৎসার জন্য গুন্টুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে (GGH) স্থানান্তরিত করা হয়েছে । ঘটনাস্থলেই চার জনের মৃত্যু হয় ৷ এছাড়া গুন্টুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে দু'জন এবং চিলাকালুরি পেট সরকারি হাসপাতালে একজন মারা যান । মৃতরা হল - বোন্টা বাবু (62), বোন্টা মানেম্মা (55), সম্পূর্ণাম্মা (70), লক্ষ্মাম্মা (75), গঙ্গাম্মা (50), চাউতুপল্লি সুবার্তা (45) এবং মারিয়াম্মা (45)। মৃতরা সকলেই চিলাকালুরি পেট মণ্ডলের ভেলুরু গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ।
এই ঘটনায় ডিএসপি হনুমন্ত রাও বলেন, "অটোটি রাস্তার ভুল দিক দিয়ে প্রায় 40 কিমি/ঘণ্টা বেগে চলমান বাসটির সামনে চলে আসে । রাত 1টার দিকে, যখন তিরুপতিগামী একটি বেসরকারি বাস যাত্রী তোলার জন্য চিলাকালুরি পেটের কাছে বাইপাসে এসে পৌঁছয় তখন দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ প্রাইভেট ট্র্যাভেল বাসটি বিজয়ওয়াড়া থেকে তিরুপতি যাচ্ছিল । সেই সময় অটোটি প্রকাশম জেলার কোন্দামঞ্জুলুর থেকে ভেলোরের দিকে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে । অটোটিতে 15 জন যাত্রী ছিলেন ।"
মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং আহতরা যাতে সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা পান, তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি আহতদের শারীরিক অবস্থার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন ।
উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন ।
রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভঙালাপুরি অনিতা পালনাডুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের (এএসপি) সঙ্গে কথা বলে নিহত ও আহত ব্যক্তি এবং ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনেছেন । এছাড়া, তিনি পুলিশকে এই দুর্ঘটনার তদন্ত করার এবং ব্যক্তিগত যানবাহনের ক্ষেত্রে সড়ক নিরাপত্তা বিধিমালা কঠোরভাবে কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন ।
এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেম মন্ত্রী নারা লোকেশ ৷ নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে তিনি জানান, এটি মর্মান্তিক যে একই গ্রামের মানুষ একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে প্রাণ হারিয়েছেন । তিনি আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন । পাশাপাশি জানিয়েছেন, সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে ।