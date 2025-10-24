ETV Bharat / bharat

হাইওয়েতে পুড়ে খাক লাক্সারি বাস, মৃত্যুমিছিল ; শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

ঘটনায় একই পরিবারের চার সদস্যের মৃত্যু হয়েছে ৷ শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ নিহত ও আহতদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷

kurnool bus fire
জ্বলছে লাক্সারি বাস (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 7:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কুর্নুল (অন্ধ্রপ্রদেশ), 24 অক্টোবর: দাউ দাউ করে জ্বলল বেঙ্গালুরুগামী বাস ৷ 20 জনেরও বেশি যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা, এমনটাই জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে ৷ শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে ৷ ঘটনায় শোকবার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ পুলিশ এবং পরিবহণ বিভাগ যৌথভাবে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

জানা গিয়েছে, কুর্নুল শহরের উপকণ্ঠে উলিন্দাকোন্ডার কাছে পৌঁছনোর সময় পিছন থেকে আসা একটি বাইক বাসটিকে ধাক্কা দেয় । এরপর বাইকটি বাসের নিচে চলে যায় এবং জ্বালানি ট্যাঙ্কে ধাক্কা মারে ৷ তাতেই বাসে আগুন ধরে যায় ৷ পুরো বাসটি আগুনে পুড়ে গিয়েছে । ভোররাতে এই ঘটনার সময় গভীর ঘুমে থাকার ফলে যাত্রীরা সকলে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারেননি ৷ কেউ কেউ চিৎকার করে বেরিয়ে এলেও অনেকেই তীব্র আগুনে বাসেই আটকে পড়েন ৷

বাসে আগুন জ্বলার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে । আহতদের কুর্নুল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ জানা গিয়েছে, বেশিরভাগ যাত্রী হায়দরাবাদ শহরের বাসিন্দা । ঘটনার পরপরই দুই চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় । ভেমুরি কাবেরী ট্রাভেলস প্রাইভেট বাস (নং DD01) হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল (N9490)।

AP bus fire
কাবেরী ট্রাভেলসের এই বাসটিতেই আগুন ধরে যায় (ইটিভি ভারত)

ডিআইজি কোয়া প্রবীণ বলেন, "বাসে মোট 41 জন যাত্রী ছিলেন । তাদের মধ্যে 39 জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং দুটি শিশু ছিল । এখনও পর্যন্ত 11টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চলছে । আমরা 19 জনকে শনাক্ত করেছি যারা নিরাপদে আছেন ৷ যাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷"

ANDHRA PRADESH BUS FIRE
সকালে দগ্ধ বাসটি পর্যবেক্ষণের মুহূর্তে (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও জানান, রাত সাড়ে 10টায় হায়দরাবাদ থেকে ছেড়ে আসা বাসটি ভোর সাড়ে তিনটেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । এলাকার চিন্নাতেকুরুর কাছে বাসটিতে ধাক্কা মেরে একটি বাইক সম্পূর্ণ বাসের নিচে চলে যায় ৷ সংঘর্ষের পরপরই আগুন ধরে যায় বাসটিতে ৷ ধীরে ধীরে গোটা বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৷ ডিজেল ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সামনের দিকে আগুন জ্বলে ওঠে ৷ দুর্ঘটনার সময় জরুরি দরজা ভেঙে 12 জন পালাতে সক্ষম হন । তাঁদেরও নিকটবর্তী কুর্নুল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । বাসটির প্রধান চালককে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ তবে অন্য আরেকজন চালককে আটক করেছে পুলিশ ৷ বাস চালকদের নাম শিবনারায়ণ, লক্ষ্মায়া । ঘটনার পূর্ণ তদন্ত চলছে ।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে এক্সপোস্টে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু লেখেন, "কুর্নুল জেলার চিন্না টেকুর গ্রামের কাছে ভয়াবহ বাস অগ্নিকাণ্ডের খবরে আমি মর্মাহত । যারা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা । আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করবে সরকার ।"

এই ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চার সদস্যের মৃত্যু হয়েছে । স্বজনরা জানিয়েছেন, নেলোর জেলার ভিঞ্জামুর মণ্ডলের গোল্লাভারিপল্লির গোল্লা রমেশ-সহ পরিবারের চার সদস্যের মৃত্যু হয়েছে । গোল্লা রমেশ (35), অনুষা (30), মানভিতা (10) এবং মনীশ (12) মারা গেছেন।

TAGGED:

বাসে আগুন লেগে মৃত্যুমিছিল
ANDHRA PRADESH BUS FIRE
BUS FIRE IN ANDHRA
BUS FIRE NEWS
KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.