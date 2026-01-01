দূষিত জল পানে ইন্দোরে মৃত বেড়ে 7; দুই আধিকারিক সাসপেন্ড, চাকরি গেল PHE ইঞ্জিনিয়ারের

দূষিত জল পানে ইন্দোরে মৃত বেড়ে 7; দুই আধিকারিক সাসপেন্ড, চাকরি গেল PHE ইঞ্জিনিয়ারের
ইন্দোরে দূষিত জলপানে মৃত্যুতে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা ৷ ঘটনায় মেয়র ও পুর কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবি কংগ্রেস রাজ্য সভাপতির ৷
Published : January 1, 2026 at 12:13 PM IST
ইন্দোর, 1 জানুয়ারি: দূষিত পানীয় জলের কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাত ৷ বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ৷ যদিও অসমর্থিত সূত্রে মৃতের সংখ্যাটা 8 বলা হচ্ছে ৷
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ভাগীরথপুরার ঘটনায় দূষিত জল পান করে মৃত্যুর ঘটনায় দুই পুর আধিকারিককে বরখাস্ত ও এক জনস্বাস্থ্য আধিকারিককে চাকরি ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ৷ পাশাপাশি ঘটনার তদন্তের জন্য উর্ধ্বতন আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷
ঘটনার সূত্রপাত 25 ডিসেম্বর ৷ সেদিন পুরসভার সরবরাহ করা জলের অস্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় ৷ সেই জল পান করার পর এখনও পর্যন্ত 120 জনেরও বেশি লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার পর্যন্ত বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তিন জনের ৷ বুধবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে সাত ৷
বিষয়টি নিয়ে ইন্দোরের মেয়র পুষ্যমিত্র ভার্গব বলেন, "ভাগীরথপুরা এলাকার তিনজন জলবাহিত সংক্রমণের কারণে মারা গিয়েছেন ৷ আরও চারজনের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । ওই চারজনেরও মৃত্যু হয়েছে । প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, জলের লাইনের সঙ্গে ড্রেনেজ মিশে যাওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে ৷"
মৃতদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে ৷ তার বাবা সুনীল সাহুর কথায়, "10 বছর পর সন্তানের মুখ দেখেছিলাম ৷ বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনা করার পর ওর জন্ম । 6 মাসের মধ্যেই এভাবে মারা গেল । ওকে দুধের সঙ্গে ওই জল মিশিয়ে খাওয়ানোর পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ বমি করতে শুরু করে এবং ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় । ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন মারা যায় ।"
ভাগীরথপুরায় ডাক্তারদের দল মোতায়েন করা হয়েছে
স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে । পুরো পাড়ার বাসিন্দাদের পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । সঞ্জীবনী ক্লিনিকে এখন উপচে পড়া ভিড় ৷ বাসিন্দারা বমি এবং ডায়রিয়ার অভিযোগ করছেন । বর্তমানে ইন্দোরের বিভিন্ন হাসপাতালে 66 জন ভর্তি রয়েছেন । রোগীদের ভার্মা, সেলভি এবং বিমা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে ।
এলাকার প্রতিটি বাড়ির মানুষ ডায়রিয়া এবং বমিতে ভুগছে । স্বাস্থ্য বিভাগের দলগুলি ঘরে ঘরে স্ক্রিনিং করছে । স্বাস্থ্য বিভাগের দলগুলি এলাকার 700 থেকে 800 জনকে পরীক্ষা করেছে । ভাগীরথপুরা এলাকায় ডাক্তারদের একটি দল-সহ চারটি অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়েছে । 14 জন ডাক্তার, 24 জন এমপিডব্লিউ এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের পাশাপাশি এমওয়াই হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের ডাক্তাররাও দায়িত্ব পালন করছেন ।
এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী যাদব বলেছিলেন, "ইন্দোরের ভাগীরথপুরার ঘটনাটি দুঃখজনক । জোনাল অফিসার শালিগ্রাম সিতোলে এবং সহকারী ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ জোশীকে বরখাস্ত করা হয়েছে । পিএইচই-এর সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শুভম শ্রীবাস্তবকেও তাৎক্ষণিকভাবে তার চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে । রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারপিছু 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছে । ক্ষতিগ্রস্ত সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে । এই দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য আইএএস অফিসার নবজীবন পানওয়ারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে ।"
এই ঘটনায় উত্তেজনার পর, পুর কর্পোরেশনের একটি দল সকাল থেকে দূষিত জলের উৎস শনাক্ত করার জন্য কাজ করছে । পুর কমিশনার দিলীপ কুমার যাদব জানান, ভাগীরথপুরার মূল জল সরবরাহ পাইপের একটি স্থানে একটি লিকেজ পাওয়া গিয়েছে ৷ যার উপরে একটি শৌচাগার রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ এই লিকেজ থেকে পানীয় জল দূষিত হতে পারে ।
কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে এফআইআর দাবি বিরোধীদের
এই ঘটনার পর, ইন্দোর পুর কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকার বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে । রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারী পুরো ঘটনার জন্য মেয়র এবং পুর কমিশনারকে দায়ী করেছেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের কথা বলেছেন তিনি ৷ হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের পরিদর্শন করার পর তিনি বলেন, "ইন্দোরে ডায়ারিয়ার কারণ নোংরা জল ৷ ড্রেনেজের জল নর্মদার জল সরবরাহ লাইনের সঙ্গে মিশে যায়, যার ফলে ডায়রিয়া, জন্ডিস এবং অন্যান্য রোগ দেখা দিয়েছে । তবে, সাধারণত নোংরা জলে মানুষ মারা যায় না, তবে যদি তিনজন মারা যায়, তাহলে এর অর্থ হল জলে বিষ আছে । এটি তদন্ত করা উচিত ৷"
তিনি আরও বলেন, "জল সংরক্ষণের জন্য 2300 কোটি টাকার বাজেট থাকা সত্ত্বেও, যদি মানুষ এখনও দূষিত জল পান করে, তাহলে তা দুর্নীতির ইঙ্গিত দেয় । এই বাজেট অনুসারে, প্রতি জনে হাজার হাজার টাকা জলের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে, তবুও মানুষ বিষাক্ত জল পান করছে । এটি উদ্বেগের বিষয় ৷"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে কটাক্ষ করে পাটোয়ারী বলেন, "রাজ্যে একটি ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে এবং কৈলাস বিজয়বর্গীয় নগর প্রশাসন মন্ত্রী । ইন্দোর আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছে । আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী, কিন্তু আপনি ইন্দোরের জনগণকে কী দিয়েছেন ?"
তিনি আরও জানান যে, জেলা কংগ্রেস সভাপতিকে থানায় এফআইআর দায়ের করতে বলবেন ।রাজ্য কংগ্রেসের মুখপাত্র নীলাভ শুক্লা আরও অভিযোগ করেন যে, দূষিত পানীয় জলের ঘটনায় প্রশাসন তাদের মারাত্মক অবহেলা ঢাকতে প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা গোপন করছে । দূষিত পানীয় জলের ঘটনা দেশের সবচেয়ে পরিষ্কার শহর ইন্দোরের ভাবমূর্তির উপর একটি কুৎসিত দাগ ফেলেছে, কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়ার নামে কেবল কসমেটিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ৷