ঝিনুক তুলতে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু সাত মহিলা-সহ 8 জনের

ভেঙ্কটাপুরা নদীতে ঝিনুক তুলতে গিয়েছিলেন জনা পনেরো মতো ৷ আচমকা জলস্তর বাড়তে থাকায় নদীতে তলিয়ে যান আট জন ৷ শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

8 DROWNED IN KARNATAKA
প্রতীকী ছবি
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 24, 2026 at 8:38 PM IST

কারওয়ার (কর্ণাটক), 24 মে: ঝিনুক তুলতে ভয়াবহ পরিণতি ৷ রবিবারের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর কন্নড় জেলার ভাটকাল তালুকের শিরালি থাট্টিহাক্কাল এলাকায় ৷ এদিন ভেঙ্কটপুরা নদীতে ঝিনুক তুলতে গিয়েছিলেন অনন্ত 15 জন ৷ তখনই হঠাৎ জলস্তর বেড়ে যায় ৷ জলের তোড়ে তলিয়ে যান প্রায় সকলেই ৷ এখনও পর্যন্ত সাত মহিলা-সহ 8 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ ওই 8 জনই একই পরিবারের ৷ ঘটনায় কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া শোকপ্রকাশ করে প্রত্যেককে 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেছেন ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 8 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি এখনও অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন ৷ দুই মহিলা ও এক পুরুষের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে। 3 মহিলাকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷

ঝিনুক

ভাটকাল গ্রামীণ পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য ভাটকাল তালুক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, ভাটকাল গ্রামীণ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এসপি-র বক্তব্য- জেলা পুলিশ সুপার দীপন এমএন বলেন, "আজ সকাল দশটার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। 14 জন নদীতে ঝিনুক কুড়োতে গিয়েছিলেন ৷ তখনই জলের স্রোত বেড়ে যাওয়ায় 8 জন মারা যান। এখনও তিন জন নিখোঁজ রয়েছেন। 3 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের মধ্যে 7 জন মহিলা ও একজন পুরুষ।"

ঝিনুক তুলতে ভয়াবহ পরিণতি

মুখ্যমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ ও ত্রাণ ঘোষণা- মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "উত্তর কন্নড় জেলার ভাটকলের কাছে থাত্তেহাক্কাল সৈকতে ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে একই পরিবারের আট সদস্যের ডুবে যাওয়ার খবর শুনে আমি মর্মাহত। আমি প্রার্থনা করি, মৃতদের আত্মা যেন শান্তিতে থাকে ৷ এটি একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা।"

শিরালি থাট্টিহাক্কাল এলাকায় চাঞ্চল্য

তিনি আরও লেখেন, "সরকার দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়ে আমার কাছে তথ্য রয়েছে ৷ তাঁদের এখনও নিবিড় তল্লাশি অভিযান চলছে। আমি প্রার্থনা করি যেন তাঁরা বেঁচে থাকেন এবং তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন ৷"

