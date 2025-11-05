গঙ্গাস্নানে যাওয়ার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু 6 জনের, আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর

গঙ্গাস্নানে যাওয়ার পথে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু 6 জনের, আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর
লাইন পেরোতে গিয়ে এক্সপ্রেসের ধাক্কা ৷ 6 যাত্রীর মৃত্যুতে স্টেশনে আতঙ্ক ৷ কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা, বিবৃতি দিয়ে জানাল ভারতীয় রেল ৷
Published : November 5, 2025 at 1:08 PM IST
মির্জাপুর (উত্তরপ্রদেশ), 5 নভেম্বর: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল 6 জনের ৷ বুধবার এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের চুনার রেলওয়ে স্টেশনে ৷ জানা গিয়েছে, কার্তিক পূর্ণিমায় স্নান করতে শোনভদ্র থেকে মির্জাপুরে আসছিলেন তাঁরা ৷ প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকার মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছেন রেলের এক আধিকারিক ৷ ঘটনাস্থলেই 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ নিহতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগীর ৷
সেই সময় যাত্রীরা চতুর্থ প্ল্যাটফর্মে ভুল দিক থেকে চোপন এক্সপ্রেস থেকে নেমে যাচ্ছিলেন ৷ ফুটব্রিজ থাকা সত্ত্বেও লাইন পার হওয়ার চেষ্টা করার সময় ওই লাইনেই তীব্র গতিতে আসা নেতাজি এক্সপ্রেসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ওই 6 জনের । এনসিআর প্রয়াগরাজ বিভাগের জনসংযোগ আধিকারিক অমিত সিং জানান, এই দুর্ঘটনায় তিন থেকে চারজন যাত্রী নিহত হয়েছেন ৷ তবে পরবর্তীতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে । যদিও ইটিভি ভারত প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যে নিশ্চিত করেছে যে এই ঘটনায় ছয় জন যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন ৷
ট্রেন দুর্ঘটনার পর চুনার রেল স্টেশনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ৷ মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । খবর পেতেই আরপিএফ এবং রেলওয়ে আধিকারিকরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন । দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে মৃতদেহগুলি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল । জিআরপি এবং আরপিএফের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেললাইন থেকে দেহগুলি সরিয়ে কোনওভাবে শনাক্ত করে ।
ভারতীয় রেলওয়ে একটি প্রাথমিক বিবৃতিতে বলেছে, "ট্রেন নম্বর 13309, চোপন- প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস, উত্তরপ্রদেশের চুনার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর চারে এসে পৌঁছয় । ফুটওভার ব্রিজ খোলা থাকা সত্ত্বেও কিছু যাত্রী ভুল দিক থেকে নেমে মূল লাইন পেরোচ্ছিল ৷ সেই সময় মূল লাইন দিয়ে থ্রু গাড়ি অর্থাৎ ট্রেন নম্বর 12311, নেতাজি এক্সপ্রেস (কালকা মেল) যাচ্ছিল । রিপোর্ট অনুসারে, চুনার স্টেশনের মেন লাইনে ওই নেতাজি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় 3-4 জন যাত্রীর মৃত্যু হয় ৷"
দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী
চুনার রেলওয়ে স্টেশনে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন । আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা প্রদানের জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশও দিয়েছেন ।
একদিন আগেই ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর স্টেশনের কাছে একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষে কমপক্ষে 11 জন নিহত এবং 20 জন আহত হন ৷ তার মধ্যেই এই ঘটনা ৷