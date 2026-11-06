স্কুটিচালককে বাঁচাতে গিয়ে 18 চাকার ট্রেলারে পিষ্ট ! একই পরিবারের তিন-সহ মৃত 7,

স্কুটিচালককে বাঁচাতে গিয়ে 18 চাকার ট্রেলারে পিষ্ট ! একই পরিবারের তিন-সহ মৃত 7,
7 dead in Jharkhand: ওই জায়গায় রাস্তার তীব্র বাঁক রয়েছে, পর্যাপ্ত আলোও ছিল না। দ্রুতগতিতে আসা চালক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে সম্ভবত দেখতে পাননি।
Published : November 6, 2026 at 10:22 AM IST
রাঁচি, 6 নভেম্বর: দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন এক স্কুটিচালক । তাঁকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা । কেউ ঝোপের মধ্যে আটকে পড়া ওই চালককে টেনে বার করার চেষ্টা করছিলেন, কেউ আবার রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনা দেখছিলেন । কিন্তু সাহায্যের হাত বাড়াতে গিয়ে নিজেরাই যে মৃত্যুর মুখে পড়বেন, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি কেউ । মুহূর্তের মধ্যে ছুটে এল 18 চাকার একটি নিয়ন্ত্রণহীন ট্রেলার । রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীদের পিষে দিয়ে চলে গেল । বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলার কররা থানা এলাকার এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সাতজনের । মৃতদের মধ্যে চারজন মহিলা এবং তিনজন শিশু । আহত আরও দু'জন । তাঁদের মধ্যে এক শিশুও রয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় 10টা 15 মিনিট নাগাদ কররা থানা এলাকার কোশাম্বি কলোনির কাছে রেলগেট সংলগ্ন রাস্তায় দুর্ঘটনাটি ঘটে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি স্কুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ে যায় । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা । কয়েকজন যুবক ঝোপের মধ্যে আটকে পড়া স্কুটিচালককে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন । অন্য দিকে, কয়েকজন মহিলা ও শিশু রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনা দেখছিলেন ।
ঠিক সেই সময় তোরপার দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছিল একটি 18 চাকার ট্রেলার । রাস্তার তীব্র বাঁক এবং অন্ধকারের মধ্যে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বলে প্রাথমিক অনুমান । রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে দেখতে না পাওয়ায় তাঁদের উপর দিয়েই চলে যায় ট্রেলারটি । আচমকা এই ঘটনায় কেউ সরে যাওয়ার সুযোগটুকুও পাননি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কয়েকজনের । পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে বা চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাকিদের মৃত্যু হয় ।
এই দুর্ঘটনায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দা বিরসা নায়েকের স্ত্রী কসিলা দেবী, মেয়ে অঞ্জলি কুমারী এবং এক বছরের নাতি সৌরভ নায়েক প্রাণ হারিয়েছেন । একসঙ্গে পরিবারের তিন সদস্যকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ নায়েক পরিবার । এছাড়াও মৃতদের তালিকায় রয়েছে মান্দু দেবী, পাকো দেবী, তুতি কুমারী ও গোলু কুমার । দুর্ঘটনায় আহত দু'জনকে দ্রুত খুঁটি সদর হাসপাতাল এবং তোরপা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁদের চিকিৎসা চলছে । আহত শিশুটির অবস্থা আপাতত বিপন্মুক্ত বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ।
ঘটনার খবর পেয়েই গভীর রাতে হাসপাতালে পৌঁছন খুঁটির পুলিশ সুপার ঋষভ গর্গ । আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি । র্ঘটনাটিকে অত্যন্ত মর্মান্তিক বলে উল্লেখ করে পুলিশ সুপার জানান, রেলগেটের কাছে স্কুটি দুর্ঘটনার পর কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা সাহায্যের জন্য রাস্তায় নেমেছিলেন । ওই জায়গায় রাস্তার তীব্র বাঁক রয়েছে । পাশাপাশি পর্যাপ্ত আলোও ছিল না । সেই কারণেই দ্রুতগতিতে আসা ট্রেলারের চালক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনকে দেখতে পাননি বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে ।
দুর্ঘটনার পর ট্রেলারের চালক এবং খালাসি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান । তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । দুর্ঘটনাগ্রস্ত 18 চাকার ট্রেলারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কররা থানার পুলিশ ।