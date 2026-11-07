সন্তানের মুণ্ডন সেরে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! সীতাপুরে মৃত 5, আহত 17

সন্তানের মুণ্ডন সেরে ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! সীতাপুরে মৃত 5, আহত 17
Five dead in road accident: আনন্দের অনুষ্ঠান শেষে গ্রামে ফেরার কথা ছিল সকলের । কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই আনন্দ পরিণত হল শোকে ।
Published : November 7, 2026 at 12:49 PM IST
সীতাপুর (উত্তরপ্রদেশ), 7 নভেম্বর: সন্তানের মুণ্ডন সেরে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনা । দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি । উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলার পিসাওয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের । আহত হয়েছেন অন্তত 17 জন । তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক । দুর্ঘটনার পর ট্রলির নীচে চাপা পড়ে যান বহু যাত্রী । শুরু হয় উদ্ধারকাজ । আনন্দের অনুষ্ঠান শেষে গ্রামে ফেরার কথা ছিল সকলের । কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই আনন্দ পরিণত হল শোকে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পিসাওয়া থানার অন্তর্গত বরগাঁও রাসুলপুর গ্রামের বাসিন্দারা হরদোই জেলার রামপুর এলাকার একটি শিবমন্দিরে মুণ্ডন সংস্কার করাতে গিয়েছিলেন । অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে চেপে গ্রামে ফিরছিলেন তাঁরা । সেই সময় পিসাওয়া থানা এলাকার হিম্মতনগর-চন্দবাপুরের কাছে একটি দ্রুতগতির ট্রাক ট্র্যাক্টর-ট্রলিটিকে সজোরে ধাক্কা মারে । ধাক্কার অভিঘাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উলটে যায় ট্রলিটি । তার নীচে চাপা পড়ে যান বহু যাত্রী ।
দুর্ঘটনার পরেই এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয় । স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । আহতদের উদ্ধার করে পিসাওয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁদের মধ্যে গুরুতর জখম 5 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সীতাপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । বাকিদেরও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
পিসাওয়া থানার ইনস্পেক্টর প্রভাত কুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় 5 জনের মৃত্যু হয়েছে । আহত হয়েছেন আরও 17 জন । সকলকেই দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি ।
মৃতদের মধ্যে রয়েছেন 10 বছরের কাজল, 50 বছরের সুশীলা, 22 বছরের রুবি এবং 40 বছরের সুনীতা । চার জনই বরগাঁও গ্রামের বাসিন্দা । পঞ্চম মৃতার পরিচয় এখনও জানা যায়নি । তাঁর বয়স আনুমানিক 58 বছর বলে পুলিশ সূত্রে খবর । প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মৃত ও আহতদের সকলেই একই গ্রামের বাসিন্দা ।
মুণ্ডন সংস্কারের মতো পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেরে ফেরার পথেই এমন দুর্ঘটনায় গোটা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । যে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে চেপে হাসিমুখে বাড়ি ফিরছিলেন গ্রামবাসীরা, সেই যাত্রাই কয়েকটি পরিবারের কাছে শেষ হয়ে রইল । দুর্ঘটনার কারণ এবং ট্রাকটির চালকের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।