প্রথমে বাইক, পরে ট্রাকে ধাক্কা SUV গাড়ির; মৃত 7

সকাল হতে না-হতেই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা ৷ চারচাকার সঙ্গে পরপর সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় 7 জনের ৷ তীব্র সংঘর্ষের জেরে গাড়িগুলি দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷

Bengaluru Road Accident
দুর্ঘটনার পরের ছবি (ইটিভি ভারত)
Published : February 13, 2026 at 12:44 PM IST

বেঙ্গালুরু, 13 ফেব্রুয়ারি: বাইক, ট্রাক ও চারচাকার সংঘর্ষে মৃত্যু হল সাতজনের ৷ শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু গ্রামীণ জেলার হোসাকোট-দাবাসপেট হাইওয়েতে ৷ প্রথমে একটি SUV গাড়ি ধাক্কা মারে বাইকে ৷ তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে ৷ যারে জেরে বাইক আরোহী ও চারচাকা গাড়িতে থাকা 6 জন রাস্তাতেই এদিক-ওদিক পড়ে যান ৷ সংঘর্ষের তীব্রতার জেরে গাড়িগুলির পার্টস একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে ৷

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন হোসাকোটের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (ডিএসপি) মল্লেশ, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) লাভু রাম, পুলিশ সুপার (এসপি) চন্দ্রকান্ত এবং সুলিবেলে থানার পুলিশ ৷

KARNATAKA ROAD ACCIDENT
তীব্র সংঘর্ষের জেরে ট্রাকটি উল্টে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

আইজিপি লাভু রাম সাংবাদিকদের বলেন, "একটি পথ দুর্ঘটনায় সাতজনের প্রাণ গিয়েছে ৷ আমরা ঘটনাস্থলে এসে ভাঙা গাড়ির নীচে চাপা পড়ে থাকা যাত্রীদের মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছি ৷ ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয় ৷ মৃতদের মধ্যে একজন বাইক আরোহী ও বাকি 6 জন চারচাকা গাড়িটিতে ছিলেন ৷ আমরা তাঁদের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি ৷ তবে, গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না তার তদন্ত চলছে । আমরা এখনই কিছু বলতে পারছি না ।"

ইতিমধ্যেই মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে হোসাকোট সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, "দ্রুত গাড়ি চালানোর কারণে বাইকটিকে যাত্রীবাহী গাড়িটি ধাক্কা মারতে পারে ৷ তারপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে ৷ সংঘর্ষের পরই ট্রাকটি উল্টে যায় ৷ চারচাকা গাড়িটি-সহ সমস্ত যানবাহন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় । বহু যন্ত্রাংশ (পার্টস) রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে ।"

KARNATAKA ROAD ACCIDENT
গাড়িগুলির পার্টস একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, SUV গাড়িটি হোসাকোট থেকে দেবানহাল্লির দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি (KA 03 NW 0138) ৷ হোসাকোট-দাবাসপেট জাতীয় সড়কের এম সত্যভারা গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় ৷ সংঘর্ষের পরই স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয় ৷ গ্রামবাসী ও পুলিশের সহায়তায় চারচাকা গাড়ির যাত্রীদের ও বাইক আরোহীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ হোসাকোট সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

পুলিশের মতে, প্রথমে বাইকে ধাক্কার পর এসইউভির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ দু'টি সংঘর্ষের জেরে রাস্তার উপর গাড়ির পার্টস খুলে স্তূপের মতো জড়ো হয়ে যায় ৷ যার জেরে খানিক যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ পরবর্তীতে পুলিশ তা সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে । মৃতরা বেঙ্গালুরুর কোথানুরের বাসিন্দা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ৷ যদিও তাদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা হয়নি । মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হোসাকোট সরকারি হাসপাতালেই রয়েছে ৷ সুলিবেলে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ৷

