ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে হুড়োহুড়ি, পদপিষ্টে মৃত অন্তত 9; আহত অনেক

ফের মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনা ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে কাশিবুগ্গা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত অনন্ত 9 ৷

Stampede at Kasibugga Temple in Srikakulam
মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2025 at 1:10 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 1:24 PM IST

শ্রীকাকুলাম (অন্ধ্রপ্রদেশ), 1 নভেম্বর: মন্দিরে ফের পদপিষ্টের ঘটনা ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামে কাশিবুগ্গা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় অনন্ত 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন অনেকে ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।

শনিবার কার্তিক একাদশী উপলক্ষে মন্দিরে প্রচুর ভক্তের ভিড় হয় ৷ এ সময় হুড়োহুড়িতে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। নবনির্মিত কাশিবুগ্গা ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে শুধুমাত্র একটি প্রবেশ এবং প্রস্থানের গেট রয়েছে ৷

মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনার ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ৷ এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় ভক্তদের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক । আমি মর্মাহত ৷ নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।" আহতদের সব ধরনের চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন । পাশাপাশি আধিকারিকদের ঘটনাস্থলে যাওয়ার পরামর্শ দেন চন্দ্রবাবু নাইডু ৷

কাশিবুগ্গা ডিভিশনের ইনচার্জ ডিএসপি লক্ষণ রাও সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, কাশিবুগ্গার ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে এদিন সকাল 11.30 মিনিটে পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে ৷ এই ঘটনায় সাত জন নিহত এবং আরও দুজন আহত হয়েছেন ৷

জানা গিয়েছে, মন্দিরে ভিড়ের কারণে বেশ কয়েকজন ভক্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েন ৷ ভক্তরা গর্ভগৃহের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে প্রবেশদ্বারের কাছে ভিড় উপচে পড়ে । সেই সময় হুড়োহুড়িতে এই ঘটনা ঘটে ৷ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে । আহতদের জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছে ৷

ঘটনার পরপরই পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে এবং মন্দির প্রাঙ্গণে পরিস্থিতে নিয়ন্ত্রণে আনে । প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "জেলা প্রশাসন নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা করেছে ৷"

চলতি বছরের শুরুতে তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনায় 6 জনের মৃত্যু হয় ৷ বৈকুণ্ঠ দ্বারে সর্বদর্শন টোকেন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়। টোকেন প্রদান কেন্দ্রে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। যার জেরে প্রাণ যায় 6 জনের ।

এছাড়া চলতি বছরের মে মাসে গোয়ার শিরগাঁও মন্দিরে বার্ষিক শোভাযাত্রা চলাকালীন পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটে । এই ঘটনায় প্রশাসনের তরফে 6 জনের মৃত্যু কথা নিশ্চিত করা হয় । আরও অন্তত 15 জন আহত হয় ৷ গভীর রাত থেকে শিরগাঁও মন্দিরের বার্ষিক শোভাযাত্রা উপলক্ষে শতাধিক পুণ্যার্থীর জমায়েত হয়েছিল । ভোরের দিকে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতেই মন্দিরে পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ।

STAMPEDE AT KASIBUGGA
মন্দিরে পদপিষ্টের ঘটনা
7 PEOPLE KILLED IN KASIBUGGA TEMPLE
STAMPEDE IN ANDHRA PRADESH
SRIKAKULAM STAMPEDE

