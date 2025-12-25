লরির সঙ্গে সংঘর্ষে পুড়ে ছাই বাস, জীবন্ত দগ্ধ 9; আর্থিক সাহায্য প্রধানমন্ত্রীর
ভোররাতে দুর্ঘটনার কবলে বাস ৷ লরির সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে দাউ দাউ করে জ্বলল বাস ৷ 9 জনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর ৷
Published : December 25, 2025 at 7:34 AM IST|
Updated : December 25, 2025 at 9:02 AM IST
চিত্রদুর্গা (কর্ণাটক), 25 ডিসেম্বর: বড়দিনের ভোররাতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার সাক্ষী কর্ণাটক ৷ একটি বেসরকারি ট্রাভেল বাসের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে মৃত্যু হল 9 যাত্রীর । সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় ৷
বেঙ্গালুরু থেকে শিবমোগা হয়ে গোকর্ণ যাচ্ছিল স্লিপার কোচের বেসরকারি বাসটি । ভোর তিনটে নাগাদ হিরিয়ুর গোরলাট্টু ক্রসের জাভানাগোন্ডানহাল্লিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে । একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষের পর বাসটিতে আগুন ধরে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় । আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, লরি চালক-সহ 9 জন নিহত হয়েছেন ।
দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে । জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে প্রায় 32 জন যাত্রী ছিলেন । অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুমারস্বামী বি.টি-এর দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী, বেঙ্গালুরু থেকে গোকর্ণগামী একটি বাস রাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরি বাসটিকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে এই দুর্ঘটনা । ঘটনাস্থলেই লরি চালকের মৃত্যু হয় ৷ বৃদ্ধ-সহ 12 জন আহত ব্যক্তিকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । 9 জনকে তুমকুরু সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । বাসে 30 জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন । লরি চালকের অবহেলার কারণেই এটি ঘটেছে । মৃতদেহ শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । কতজন নিহত হয়েছেন তা শনাক্ত করার পর বলা যাবে ৷
Deeply saddened by the loss of lives due to a mishap in the Chitradurga district of Karnataka. Condolences to those who have lost their loved ones. May those injured recover at the earliest.— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2025
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each…
ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে নিহতদের পরিবারপিছু আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর ৷ এক্স পোস্টে লেখা হয়েছে, "কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত । যারা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা । আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক । প্রধানমন্ত্রী জাতীয় তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে 2 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । আহতদের 50,000 টাকা করে দেওয়া হবে ৷"
ঘটনার তথ্য দিতে গিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের আইজিপি রবিকান্তে গৌড়া বলেন,"বেঙ্গালুরু থেকে গোকর্ণগামী একটি বেসরকারি স্লিপার বাস রাত 2টোর দিকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কন্টেইনার লরির সঙ্গে ধাক্কা খায় । লরিটি সম্ভবত বাসের ডিজেল ট্যাঙ্কে ধাক্কা মারে ৷ ফলে বাসের ডিজেল লিকেজ হয়ে আগুন ধরে যায় । বাসের ভেতরে থাকা কিছু যাত্রী তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে আসেন । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে, আটজন ভেতরে থাকা ব্যক্তি এবং লরি চালক-সহ মোট নয়জন মারা গিয়েছেন ।"