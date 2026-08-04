নিট-ইউজি-র OMR শিটে গরমিল, সুপ্রিম কোর্টে পরীক্ষার্থীরা
সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট-ইউজি পরীক্ষার OMR শিট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ এমনই দাবি করে শীর্ষ আদালতে আবেদন করলেন বেশ কয়েকজন পড়ুয়া ৷
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি (RKC))
By PTI
Published : August 4, 2026 at 2:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: ফের বিতর্কে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট-ইউজি ৷ পরীক্ষার্থীরা ওএমআর শিটে যে উত্তরগুলি টিক দিয়েছিলেন এবং এনটিএ যে ওএমআর শিট প্রকাশ করেছে, এই দুইয়ের মধ্যে গড়মিল রয়েছে বলে অভিযোগ ৷ এই অভিযোগে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বেশকিছু পরীক্ষার্থী ৷ মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হয় ৷ আবেদনকারীদের যুক্তি, নিট-ইউজি'র কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াও খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে ৷ তাই তার আগে এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে ৷