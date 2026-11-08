ভূত চতুর্দশীর রাতে বাড়িতে আগুন ! পুড়ে মৃত্যু একই পরিবারের 4
Fire in House: রাত প্রায় সাড়ে আটটার দিকে ঘটনাটি ঘটে ৷ যখন পরিবারটি তাদের অ্যাসবেস্টসের বাড়িতে এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করে খাবার তৈরি করছিল ।
Published : November 8, 2026 at 11:18 AM IST
জাজপুর(ওড়িশা), 8 নভেম্বর: গ্রামের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৷ আর সেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু একই পরিবারের চার সদস্যের ৷ তার মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে ৷ ঘটনায় আরও একজন দগ্ধ হয়েছেন ৷ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে ওড়িশার জাজপুরে বালিচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত নালিপুর গ্রামে ৷
আগুন কীভাবে লেগেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল । পুলিশ জানিয়েছে, আগুন লেগে অ্যাসবেস্টসের বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বাড়ির মালিক নিজামউদ্দিনের পুত্রবধূ তাবসুম (42), বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসা তাঁর মেয়ে গুলাপসা বিবি (27) এবং তাঁর 10 বছর বয়সি নাতনি ও এক আট মাস বয়সি নাতি ।
পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনাটি ঘটে রাত সাড়ে আটটার দিকে । তাবসুম ও গুলাপসা তাঁদের অ্যাসবেস্টসের বাড়িতে এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করে পরিবারের জন্য রান্না করছিলেন । তখন বাড়িতে ওই দুই শিশুও ছিল । সেসময় বাড়িতে কোনও একটি কারণে আগুন লেগে যায় ৷ আগুনে আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই চারজনের মৃত্যু হয়েছে ।
এই ঘটনায় নিজামউদ্দিনের পরিবারের 22 বছর বয়সি এক যুবকও গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন । ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বড়াচানা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) নিয়ে যাওয়া হয় । পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কটকের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে ।
চণ্ডিখোল ফায়ার স্টেশন এবং বালিচন্দ্রপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত গ্রামে পৌঁছে উদ্ধার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেন । চণ্ডিখোল ফায়ার স্টেশনের কর্মকর্তা সন্তোষ কুমার সোয়াইন নিশ্চিত করেছেন যে, আগুনে দুই শিশু-সহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে । তিনি বলেন, "এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায়নি ।" তিনি আরও জানান, বাড়িতে ঢোকা ও বের হওয়ার জন্য একটিমাত্র দরজা ছিল ৷ যার ফলে পরিবারের সদস্যরা আগুন লাগার পর বাড়ি থেকে বাইরে বের হতে পারেননি । আর তার জেরেই ঘটনাটি এত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ।