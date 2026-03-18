ইন্দোরের পর দিল্লি; বহুতলের আগুনে পুড়ে মৃত্যু আটজনের, ঘটনাস্থলে দমকল 30 ইঞ্জিন

আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের 30টি ইঞ্জিন ৷ এলাকাটি সংকীর্ণ হওয়ায় উদ্ধার কাজে বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের ৷

দিল্লির পালাম এলাকার এই বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে (পিটিআই)
Published : March 18, 2026 at 11:57 AM IST

নয়াদিল্লি, 18 মার্চ: রাজধানীতে একটি বহুতলে আগুন লেগে মৃত্যু হল একই পরিবারের আটজনের ৷ বুধবার সকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির পালাম এলাকার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে ৷ মৃত আটজনের মধ্যে তিনজন শিশু ৷ আগুন থেকে বাঁচতে দু'জন ব্যক্তি বহুতল থেকে নিচে ঝাঁপ দেন ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাদের ৷

সকাল 7টার দিকে পালাম মেট্রো স্টেশনের কাছে অবস্থিত একটি বহুতলের ভেতর থেকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পরপরই দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (DFS) 30টি দমকল ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ৷

দমকলের এক আধিকারিক বলেন, "একটি আবাসিক ইউনিটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গিয়েছিল এবং আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে ভেতরে হয়তো কিছু মানুষ আটকে থাকতে পারেন । তাই অবিলম্বে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয় ।"

পাঁচতলা বিশিষ্ট ওই ভবনটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলাটি ছিল আবাসিক ইউনিট । ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা যায়, আগুনের শিখা ভবনের বিভিন্ন অংশ গ্রাস করে ফেলার পাশাপাশি ভবনটি থেকে কালো ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে এবং তা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে ।

দমকল কর্মীরা তিন শিশু-সহ আটজনকে ভবনটি থেকে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন । তাঁরা আরও জানান, আগুনের ভয়ে আরও দু'জন ব্যক্তি বহুতল থেকে নিচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন । বর্তমানে তারা একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস (DFS)-এর তথ্য অনুযায়ী, বহুতলটিতে একটি বেসমেন্ট এবং পাঁচটি তলা ছিল ৷ ছাদের ওপর একটি অস্থায়ী টিনের চালাও ছিল । বেসমেন্ট, নিচতলা এবং প্রথম তলাটি কাপড় ও প্রসাধন সামগ্রী সংরক্ষণের গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হত ৷ অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলাটি ছিল আবাসিকদের জন্য ।

অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ ও সরু গলি দিয়ে পথ করে নিয়ে দমকলকর্মীরা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ভবনটির ভেতরে ব্যাপক তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন । এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বহুতলটিকে ঠান্ডা করার (cooling operations) কাজ চলছিল এবং ভেতরে আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত ছিল ।

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিয়োতে দেখা যায়, দমকলকর্মীরা হোস পাইপ ও মই ব্যবহার করে আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন ভবনটির নিকটবর্তী সরু গলিগুলোতে উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়েছেন ।

অগ্নিনির্বাপণ কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতে পুলিশ এবং অন্যান্য জরুরি সেবাদানকারী সংস্থাগুলো পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছে । অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি ।

দিল্লির বহুতলে আগুন
