গণেশ পুজোর রাতে ফ্রিজ বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ একই পরিবারের 4 মহিলা; আশঙ্কাজনক 2
Belagavi Fridge Blast Death: আনন্দের মাঝেই নামল বিষাদ ৷ গণেশ চতুর্থীর রাতে ফ্রিজ থেকে বাড়িতে আগুন ৷ মৃত্যু হল একই পরিবারের চার মহিলার ৷
Published : September 15, 2026 at 2:36 PM IST
বেলাগাভি (কর্ণাটক), 15 সেপ্টেম্বর: গণেশোৎসবের আবহে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ ফ্রিজ বিস্ফোরণের জেরে আগুনে ঝলসে গেলেন একই পরিবারের চার জন ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দু'জন ৷ গণেশ চতুর্থীর রাতে এমনই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী কর্ণাটকের বেলাগাভি শহর ৷
এই শহরের চওহাট গলি এলাকায় গভীর রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে । একটি রেফ্রিজারেটর বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত ৷ মুহূর্তের মধ্যেই তা পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে । পুলিশ জানিয়েছে, আগুনের গ্রাস থেকে বের হতে না পেরে বাড়ির ভেতরেই আটকে পড়ে প্রাণ হারান চার জন ৷ মৃতরা হলেন শারদা ধামনে (45), ভারতী রাজারাম ধামনে (50), প্রিয়া গজানন ধামনে (28) এবং গঙ্গা গজানন ধামনে (25)।
ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গঙ্গাধর ধামনে (65) ও রোশন ধামনে (21) ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । পরিবারটি কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত । গণেশ চতুর্থীর দিন পরিবারের চার সদস্যকে হারানোর ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।
স্বজনরা জানিয়েছেন, গতকালই পরিবারের সবাই আনন্দের সঙ্গে ভগবান গণেশকে বরণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন পুরো পরিবারটিই ধ্বংস হয়ে গেল । আগুনে বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে । ঘটনাটি মার্কেট থানার আওতাধীন এলাকায় ঘটেছে এবং পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ।
বেলাগাভির চওহাট গলিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার প্রকাশ নিকাম জানান, রাত আড়াইটের দিকে দুর্ঘটনাবশত এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় । ঘটনায় একই পরিবারের চার মহিলা প্রাণ হারান । পরিবারের প্রধান গঙ্গাধর ধামনের শরীরের 80 শতাংশ এবং তাঁর ছেলে রোশন 40 শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন ৷ দু'জনেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন ।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলো পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে । এফএসএল (FSL) দল ও হেসকম (HESCOM)-এর আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ৷ তাঁদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে কমিশনার জানিয়েছেন ।