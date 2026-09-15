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গণেশ পুজোর রাতে ফ্রিজ বিস্ফোরণ, জীবন্ত দগ্ধ একই পরিবারের 4 মহিলা; আশঙ্কাজনক 2

Belagavi Fridge Blast Death: আনন্দের মাঝেই নামল বিষাদ ৷ গণেশ চতুর্থীর রাতে ফ্রিজ থেকে বাড়িতে আগুন ৷ মৃত্যু হল একই পরিবারের চার মহিলার ৷

Karnataka Fridge Blast News
ফ্রিজ বিস্ফোরণের জেরে আগুন লেগে এভাবেই পুড়ে গিয়েছে সব কিছু (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 2:36 PM IST

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বেলাগাভি (কর্ণাটক), 15 সেপ্টেম্বর: গণেশোৎসবের আবহে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ ফ্রিজ বিস্ফোরণের জেরে আগুনে ঝলসে গেলেন একই পরিবারের চার জন ৷ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দু'জন ৷ গণেশ চতুর্থীর রাতে এমনই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী কর্ণাটকের বেলাগাভি শহর ৷

এই শহরের চওহাট গলি এলাকায় গভীর রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে । একটি রেফ্রিজারেটর বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত ৷ মুহূর্তের মধ্যেই তা পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে । পুলিশ জানিয়েছে, আগুনের গ্রাস থেকে বের হতে না পেরে বাড়ির ভেতরেই আটকে পড়ে প্রাণ হারান চার জন ৷ মৃতরা হলেন শারদা ধামনে (45), ভারতী রাজারাম ধামনে (50), প্রিয়া গজানন ধামনে (28) এবং গঙ্গা গজানন ধামনে (25)।

Belagavi Fridge Blast News
পুড়ে গিয়েছে ঠাকুরের স্থানও (ইটিভি ভারত)

ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন গঙ্গাধর ধামনে (65) ও রোশন ধামনে (21) ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । পরিবারটি কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত । গণেশ চতুর্থীর দিন পরিবারের চার সদস্যকে হারানোর ঘটনায় স্থানীয় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

স্বজনরা জানিয়েছেন, গতকালই পরিবারের সবাই আনন্দের সঙ্গে ভগবান গণেশকে বরণ করে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন পুরো পরিবারটিই ধ্বংস হয়ে গেল । আগুনে বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে । ঘটনাটি মার্কেট থানার আওতাধীন এলাকায় ঘটেছে এবং পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ।

FIRE BREAKS OUT at belagavi karnataka
একই পরিবারের মৃত চার মহিলা (ইটিভি ভারত)

বেলাগাভির চওহাট গলিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার প্রকাশ নিকাম জানান, রাত আড়াইটের দিকে দুর্ঘটনাবশত এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় । ঘটনায় একই পরিবারের চার মহিলা প্রাণ হারান । পরিবারের প্রধান গঙ্গাধর ধামনের শরীরের 80 শতাংশ এবং তাঁর ছেলে রোশন 40 শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন ৷ দু'জনেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন ।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে । ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলো পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে । এফএসএল (FSL) দল ও হেসকম (HESCOM)-এর আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ৷ তাঁদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে কমিশনার জানিয়েছেন ।

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কর্ণাটকে একই পরিবারে চার মৃত্যু
ফ্রিজ বিস্ফোরণে মৃত্যু
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