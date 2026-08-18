ট্রাক-পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ, মৃত 8; আহত 32
সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন ভেতরে আটকে পড়েন । তার মধ্যে আট জনের মৃত্যু হয় ৷
Published : August 18, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 9:57 AM IST
ভিন্ড (মধ্যপ্রদেশ), 18 অগস্ট: ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ ৷ প্রাণ গেল আট শ্রমিকের ৷ ঘটনায় আহত 32 জন ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলায় ৷ খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । স্থানীয়দের সহায়তায় তারা গাড়ির ভেতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করেন ।
আহতদের অবিলম্বে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয় । গুরুতর আহতদের চিকিৎসার জন্য গোয়ালিয়রে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
ভিন্ড-গোয়ালিয়র জাতীয় মহাসড়কের ছিমকা গ্রামের কাছে রাত 1টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । গোয়ালিয়রে ধান রোপণের কাজ শেষ করে শ্রমিকরা উত্তরপ্রদেশের পাঁচগাওয়ান, লখিমপুর খেরি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মহাসড়কের ওপর বসে থাকা গবাদি পশুকে বাঁচাতে গিয়ে শ্রমিকদের গাড়িটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন । এর ফলে গাড়িটি ভুল পথে চলে যায় এবং বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় ৷ এমনটাই জানিয়েছেন গোহাদ চৌরাহা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রামনারেশ যাদব ।
সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন শ্রমিক ভেতরে আটকে পড়েন । আট জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তিন জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রাণ হারান । মুখোমুখি এই সংঘর্ষে আরও 32 জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ।
দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিক নন্দলাল বলেন, "আমরা সবাই উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরির বিভিন্ন গ্রামের শ্রমিক । কিছুদিন আগে ধান রোপণের কাজ করতে ডাবরার চিনৌর এলাকায় এসেছিলাম । কাজ শেষ করে আমরা সবাই একটি পিকআপ লোডিং গাড়িতে করে ফিরছিলাম, তখনই সংঘর্ষটি ঘটে ।"
দুর্ঘটনায় উত্তর প্রদেশের শ্রমিকদের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন, "মধ্যপ্রদেশের ভিন্ডে এক দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক । শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা রইল । আমি আধিকারিকদের মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে দুর্ঘটনায় নিহত উত্তর প্রদেশের শ্রমিকদের সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছি । এছাড়াও নির্দেশ দিয়েছি যে নিহত নাগরিকদের মরদেহ তাদের নিজ নিজ জেলায় নিয়ে গিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হোক এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করা হোক । এই দুর্ঘটনায় উত্তর প্রদেশ থেকে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছি ।"