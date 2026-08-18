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ট্রাক-পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ, মৃত 8; আহত 32

সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন ভেতরে আটকে পড়েন । তার মধ্যে আট জনের মৃত্যু হয় ৷

MP Accident Death
দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 18, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : August 18, 2026 at 9:57 AM IST

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ভিন্ড (মধ্যপ্রদেশ), 18 অগস্ট: ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ ৷ প্রাণ গেল আট শ্রমিকের ৷ ঘটনায় আহত 32 জন ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ভিন্ড জেলায় ৷ খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । স্থানীয়দের সহায়তায় তারা গাড়ির ভেতরে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার করেন ।

আহতদের অবিলম্বে স্থানীয় এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয় । গুরুতর আহতদের চিকিৎসার জন্য গোয়ালিয়রে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।

ভিন্ড-গোয়ালিয়র জাতীয় মহাসড়কের ছিমকা গ্রামের কাছে রাত 1টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । গোয়ালিয়রে ধান রোপণের কাজ শেষ করে শ্রমিকরা উত্তরপ্রদেশের পাঁচগাওয়ান, লখিমপুর খেরি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মহাসড়কের ওপর বসে থাকা গবাদি পশুকে বাঁচাতে গিয়ে শ্রমিকদের গাড়িটির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন । এর ফলে গাড়িটি ভুল পথে চলে যায় এবং বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ডাম্পার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় ৷ এমনটাই জানিয়েছেন গোহাদ চৌরাহা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রামনারেশ যাদব ।

সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন শ্রমিক ভেতরে আটকে পড়েন । আট জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং তিন জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রাণ হারান । মুখোমুখি এই সংঘর্ষে আরও 32 জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ।

দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিক নন্দলাল বলেন, "আমরা সবাই উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরির বিভিন্ন গ্রামের শ্রমিক । কিছুদিন আগে ধান রোপণের কাজ করতে ডাবরার চিনৌর এলাকায় এসেছিলাম । কাজ শেষ করে আমরা সবাই একটি পিকআপ লোডিং গাড়িতে করে ফিরছিলাম, তখনই সংঘর্ষটি ঘটে ।"

Yogi Adityanath ex Post on MP Accident
মধ্য়প্রদেশের দুর্ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের শ্রমিক মৃত্যুতে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের (এক্স পোস্ট স্ক্রিনশট)

দুর্ঘটনায় উত্তর প্রদেশের শ্রমিকদের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন, "মধ্যপ্রদেশের ভিন্ডে এক দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক । শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা রইল । আমি আধিকারিকদের মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে দুর্ঘটনায় নিহত উত্তর প্রদেশের শ্রমিকদের সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছি । এছাড়াও নির্দেশ দিয়েছি যে নিহত নাগরিকদের মরদেহ তাদের নিজ নিজ জেলায় নিয়ে গিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হোক এবং আহতদের যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করা হোক । এই দুর্ঘটনায় উত্তর প্রদেশ থেকে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছি ।"

Last Updated : August 18, 2026 at 9:57 AM IST

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MADHYA PRADESH ROAD ACCIDENT
LABOURERS DIED ON ACCIDENT IN MP
মধ্যপ্রদেশে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যু
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